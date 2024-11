Startschuss für den Hochwassercheck im Landkreis Dillingen

In diesen Tagen ist es genau ein halbes Jahr her, als das schlimme Hochwasser den Landkreis Dillingen in einen Ausnahmezustand versetzt hat. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen, Menschen haben um ihr Hab und Gut gekämpft. Viele vergeblich, noch immer gibt es Betroffene, die auch Monate später mit den Folgen des Hochwassers zu kämpfen haben. Besonders schlimm waren Kommunen im Zusamtal oder etwa das Gebiet rund um Peterswörth betroffen. Die Frage stellt sich: Wie kann man diese Menschen künftig vor solchen Unwetter-Ereignissen schützen? Geht das überhaupt? Wo fehlt es an Schutz und Maßnahmen? Und sind eigentlich alle Verantwortlichen vor Ort auf dem gleichen Wissensstand?

