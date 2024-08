SV Aislingen: Von null auf eins in sieben Toren

Mit einem 5:3-Heimsieg gegen die SG Wittislingen/Ziertheim eröffnet der SSV Neumünster-Unterschöneberg am Freitagabend die neue Runde der Fußball-Kreisklasse West 2. Zum Saisonstart katapultierte sich der SV Aislingen mit einer sehenswerten Auftaktleistung – dem 7:2-Erfolg bei der SG Röfingen – auf Rang eins der Tabelle. Die höchste Niederlage aller Landkreis-Vereine kassierte der TSV Bissingen in der Kreisklasse Nord 1 mit dem 0:7 bei den Jura Kickers in Otting – und kann das Feld nun von ganz hinten aufrollen. In der KK Nord 2 heißt der erste Saison-Spitzenreiter BC Schretzheim (6:3 gegen den FC PUZ). „Erster Letzter“ ist hier der FC Donauried (1:4 gegen Wertingen II).

Kreisklasse West 2

Bachtal – Baiershofen 3:2. Einen perfekten Start in die neue Spielzeit erwischte die SpVgg Bachtal und bezwang Baiershofen verdient mit 3:2. Die Gäste aus dem Landkreis Augsburg kamen besser in die Begegnung und durch Gabriel Streil zur Führung (13.). Nach einer Freistoßvariante über Spielertrainer Patrick Mair glich Steffen Schießle aus (21.). Nur zwei Minuten später drehten die nun stärker werdenden Gastgeber die Partie: Nach erneutem Assist von Mair erzielte Valentin Schäffler das 2:1. Nach dem Wechsel blieben die Hausherren am Drücker. Bei einer Freistoßflanke von Steffen Schießle stand erneut Valentin Schäffler goldrichtig und erhöhte auf 3:1 (64.). Doch Grün-Weiß gab sich nicht geschlagen und konnte mit einem schönen Spielzug über Torjäger Streil auf 3:2 verkürzen (77.). In der Schlussphase schaffte es die SpVgg, die Führung zu verwalten und somit den ersten Dreier auf die Habenseite zu bringen. (CHRIS)

Icon Vergrößern Steffen Schießle (links) lässt sich von Jonas Keller für seinen 1:1-Ausgleichstreffer gegen Baiershofen feiern. Rechts schließt sich der spätere Doppeltorschütze Valentin Schäffler den Glückwünschen an. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Steffen Schießle (links) lässt sich von Jonas Keller für seinen 1:1-Ausgleichstreffer gegen Baiershofen feiern. Rechts schließt sich der spätere Doppeltorschütze Valentin Schäffler den Glückwünschen an. Foto: Karl Aumiller

Bächingen/FCM – Wasserburg 3:0. Die erste Großchance hatte Wasserburg, aber der Gastgeber war insgesamt besser im Spiel und traf schnell zum 1:0 durch Kai Killgus (9.). Bei einem schönen Spielzug erhöhte Yannik Nusser (23.). Nach der Trinkpause köpfte ein Wasserburger nur an den Pfosten. Nach toller Ballstafette vollendete Kai Killgus – 3:0, der Halbzeitstand (43.). Nach dem Wechsel machte beiden Teams die Hitze zu schaffen. Wasserburg war das aktivere Team, kam aber zu selten wirklich gefährlich vor das Heimtor. Die Gastgeber verlegten sich aufs Kontern. Defensiv ließ man nichts mehr anbrennen, so stand bei Abpfiff der Auftakterfolg fest. (UEB)

SG Röfingen – Aislingen 2:7. Es dauerte kaum 60 Sekunden, als die Kapellenbergler in Mönstetten durch Niklas Hahn in Führung gingen. Kurz darauf klingelte es wieder im Heimgehäuse (Hahn/6.). Ein Elfmeter brachte die Gastgeber auf 1:2 heran (Steffen Brennig; 9.). Jetzt schien die Partie kurzzeitig zu kippen, doch SVA-Spielertrainer Christoph Bronnhuber machte das 1:3 (27.). René Raith verkürzte auf 2:3 (33.), Aislingen ließ durch André Viola, Johannes Böck und André Lößner gute Chancen liegen. Nur drei Minuten nach dem Wechsel setzte sich Niklas Hahn rechts durch – 2:4. Eine knappe Viertelstunde später wurde er von seinem Trainer bedient – 2:5. In der 78. Minute marschierte Niklas Emminger entschlossen in Richtung gegnerischem Tor und netzte ein. Youngster Tom Wagner setzte der Begegnung in der Schlussminute mit seinem Treffer zum 2:7-Endstand die Krone auf. (EST)

Villenbach – Kicklingen-F. 2:2. Das Duell der letztjährigen Vizemeister endete gerecht remis. Dabei hatten die Gäste in Halbzeit eins Feldvorteile. Nach dem Wechsel dominierten jedoch die Heimischen über weite Strecke das Geschehen. Bereits in der 4. Minute ging Kicklingen durch einen glücklichen Treffer in Führung, als Torhüter Wagner André Dannemann anschloss und der Ball ins Netz prallte. In der 43. Minute verhinderte Gästekeeper Besel mit tollen Reflexen zweimal den Ausgleich. Bitter für die Heimischen, dass ein anschließender Konterangriff erneut durch André Dannemann zum 0:2 führte. Nach der Pause bäumten sich die Heimischen mächtig auf und wurden auch belohnt, als zunächst Sebastian Jung ein Eigentor unterlief (53.) und Benedikt Lutz nur vier Minuten später eine Unsicherheit der Gästeabwehr zum 2:2-Ausgleich nutze. Am Ende trübte die schwere Verletzung von Alexander Berchtenbreiter, der nach einem Zusammenprall mit dem Gästetorhüter die ohnehin lange Verletztenliste des Strobel-Teams erweiterte, die SVV-Freude über den Punktgewinn. (ohn)

Kreisklasse Nord 1

Jura Kickers – Bissingen 7:0. Die neu formierte SG feierte zum Saisonstart einen Kantersieg. Dabei verlief der Auftakt perfekt, Simon Kauffeldt traf in der 2. Minute zum 1:0. Bissingen wechselte im ersten Durchgang bereits zweimal und konnte die Partie bis zur Pause offenhalten. Danach wurde es aber deutlich: Chris Luderschmid, Sven Söllner und Luderschmid per Doppelpack erhöhten binnen einer Viertelstunde auf 5:0. Marco Roßkopf legte zwei weitere Tor nach (69./72.). Nun zeigte sich die SG gnädig und legte in der Schlussphase nicht mehr nach. (dw)

Kreisklasse Nord 2

Schretzheim – FC PUZ 6:3. Der BCS feierte einen hochverdienten Heimsieg. Pfaffenhofen hatte zwar zu Beginn mehr von der Partie und auch erste Gelegenheiten, danach legte der Gastgeber aber richtig los und erzielte innerhalb von acht Minuten drei Tore: Feistle machte das 1:0, Neuzugang Danzer erhöhte auf 2:0 und den 3:0-Treffer markierte Martin Schromm. Der Gast konnte kurz vor der Halbzeit durch Fischer auf 3:1 verkürzen. Nach dem Wechsel waren die Kleeblätter das bessere Team und Daniel Schaaf traf in Minute 55 zum vorentscheidenden 4:1. Neun Minuten später trug sich auch Daniel Hulcky mit seinem ersten Treffer für den BCS in die Torschützenliste ein. Der FC PUZ gab sich noch nicht geschlagen: 5:2 durch Fischers zweiten Treffer und 5:3 durch ein Freistoßtor von Spielertrainer Mang. Den 6:3-Schlusspunkt setzte Jonas Behringer, der sich nach längerer Verletzungspause mit seinem ersten Saisontor zurückmeldete. (MÜDA)

SGL/SCU – Oberndorf 1:3. Dank einer soliden und kompakten Mannschaftsleistung war der Aufsteiger den erwartet starken Gästen, die bereits in der ersten Minute durch Nico Löhle in Führung gingen, ebenbürtig. Die Hausherren steckten auf dem Sportplatz in Lutzingen nicht auf und wurden zum Ende der ersten Hälfte immer stärker. Eine Flanke nahm Dennis Mantai direkt ab und setzte das Leder aus kurzer Distanz nur knapp über die Latte. SG-Keeper Sebastian Knötzinger hielt seine Mannschaft nach Wiederanpfiff mit einer Parade im Spiel, während Dennis Mantai im Gegenzug in einer 1:1-Situation am Keeper scheiterte. Die SG hatte nun einige guten Aktionen und die Chance, das Spiel zu drehen, kassierte allerdings aus einer Standardsituation das 0:2 (73.): Chris Schmid traf nach einer Ecke per Kopf. Michael Hochstädter versenkte das Leder per Distanzschuss aus 20 Metern im Lattenkreuz – 1:2 (78.). Zuvor hatte SG-Spieler Nikolai Kunert bereits das Leder ans Gehäuse gesetzt. Während Lutzingen/Unterliezheim auf den Ausgleich drängte, spitzelte Christian Neubaur in der 88. Minute den Ball etwas glücklich zum 1:3-Endstand über die Torlinie. (HP)

Unterthürheim – Eggelstetten 3:1. Nachdem der Gedenkminute für den verstorbenen Hans Rohrer, der ehemals beim TSV und dann später beim SVE als Torwarttrainer tätig war, legte der Gastgeber druckvoll los und kam in Minute 18 durch Neuspielertrainer Marko Mladenovic zum Führungstreffer. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine intensive Partie mit einigen guten Chancen der Platzherren. Folgerichtig erhöhten Nico Maiershofer (47.) und Marco Mladenovic (56.) auf 3:0 für ihre Farben. Der SV Eggelstetten gab sich aber noch lange nicht geschlagen und kam in der 80. Minute durch Bernhart Gebhart, der den bis dahin kaum geforderten TSV-Keeper überwand, auf 3:1 heran. Am Ende blieb es aber beim völlig verdient seinen ersten Heimsieg. (rm)