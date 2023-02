Trennung: "Jedes Kind hat ein Recht auf Kontakt zu den Eltern"

Mit dem "begleitenden Umgang" beim Kinderschutzbund Dillingen können Kinder aus Scheidungsfamilien auch Kontakt zu Mama und Papa halten, wenn die Eltern zerstritten sind.

Annika ist neun Jahre, bisher lebte sie mit ihrer Schwester, Mutter und Vater zusammen. Aber vor acht Monaten ist der Vater ausgezogen. Das Mädchen hat viele Streitereien erlebt und war froh, als diese endlich aufgehört haben. Nun hat sie seit acht Monaten den Vater nicht mehr gesehen. Nur einmal ganz kurz beim Familiengericht. Das war schrecklich für Annika, aber sie hat dem Richter gesagt, dass sie ihren Papa wieder treffen möchte.

Jetzt trifft sie ihn alle zwei Wochen beim Kinderschutzbund Dillingen für zwei Stunden. Sie freut sich darauf, allerdings ist es immer schwierig für sie, weil sie spürt, dass sich Mama und Papa nicht sehen wollen. Annika hofft, dass sich das bald ändere. Und sie ist froh, dass es die Frauen gibt, die eingreifen, wenn der Papa anfängt, auf die Mama zu schimpfen.

Kinderschutzbund Dillingen: Die Zahl der von Trennungen betroffenen Kinder ist hoch

Scheidungen sind in unserer Gesellschaft nichts Besonderes mehr. 2021 habe sich die Zahl auf 39,9 Prozent der geschlossenen Ehen belaufen, und es seien laut Kinderschutzbund 121.000 Kinder unter 18 davon betroffen, teilt der Kreisverband Dillingen des Deutschen Kinderschutzbundes mit. Dies sei aber allein die Trennungszahl von Ehen, nicht eingerechnet die Trennungen von Paaren, die nicht verheiratet sind. Die Anzahl von einer Trennung betroffenen Kinder steigt demnach an, ebenso sind nicht diejenigen Kinder bedacht, die durch eine Herausnahme aus der Familie "fremd untergebracht" sind, sei es in Heimen oder Pflegefamilien.

Viele Eltern schaffen es auch nach der Trennung, für ihre Kinder den Kontakt zum ausgezogenen Elternteil zu erhalten. Aber nicht alle. In manchen Fällen ist die Situation nach Angaben des Kinderschutzbundes derart schwierig, dass das Jugendamt und Familiengericht die Umgangstermine festlegen muss, denn jedes Kind hat ein Recht auf Kontakt zu seinen Eltern, also auch zum ausgezogenen Elternteil beziehungsweise zu seiner Herkunftsfamilie. Wenn die Eltern aber derart zerstritten sind und die Kinder in diesen Streit hineingezogen werden, dann braucht es Vermittlung und Begleitung. Dazu gibt es den begleitenden Umgang. Diese Aufgabe hat unter anderem der Kinderschutzbund in Dillingen übernommen.

Beim Kinderschutzbund Dillingen arbeiten Ehrenamtliche

Ehrenamtlich tätige Männer und Frauen werden gründlich ausgebildet und während ihrer Tätigkeit mit Supervision und Fortbildungen begleitet. Das Ehrenamt ist anspruchsvoll aber voller persönlicher Bereicherung. Ein erweiterter Blick auf Familiensituationen, auf Beziehungsgeflechte aber auch auf eigene Erfahrungen und Sehnsüchte – sind ein Gewinn. Und die Erfahrung, dass anfänglich zerstrittene Eltern nach einigen Umgangsterminen doch wieder einen Weg finden, der den Kindern unbeschwerten Kontakt ermöglicht, ist ein großes Geschenk.

Für dieses Ehrenamt sucht der Kinderschutzbund weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Bei Interesse können Sie sich unter kontakt@dksb-dlg.de oder unter der Telefon 09071 727616 informieren. (AZ)