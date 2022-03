Ukraine: Ansprechpartner im Landkreis Dillingen für Wohnungen und Hilfe

Hilfe für Ukraine: Wo sich Menschen aus dem Landkreis Dillingen mit freien Wohnungen melden können. Und wie sich Flüchtlinge registrieren müssen.

Aufgrund von zahlreichen Nachfragen aus der Bevölkerung zu Wohnungsangeboten und Unterstützungsleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine weist das Landratsamt auf folgendes hin.

Unterkünfte: Für Angebote zu Unterkünften können sich Bürgerinnen und Bürger per E-Mail an asyl-unterbringung@landratsamt.dillingen.de wenden. Telefonisch sind im Landratsamt Joachim Kummer unter 09071/77062188 und Daniela Falkenstein unter 09071/77062190 zu erreichen.

Sonstige Unterstützung: Für weitere Unterstützungsleistungen steht vom Landratsamt als Ansprechpartnerin Alexandra Bronnhuber per E-Mail an alexandra.bronnhuber@landratsamt.dillingen.de und telefonisch unter 09071/77062-253 zur Verfügung.

Registrierung: Flüchtlinge, die bei Verwandten im Landkreis Unterstützung finden, müssen sich unverzüglich im Anker-Zentrum der Regierung von Schwaben, Aindlinger Straße 16 in 86167 Augsburg, melden. Sie werden dort registriert und können anschließend zu ihren Verwandten zurückkehren, sofern diese eine Unterkunft bereitstellen. Flüchtlinge, die keine Verwandten im Landkreis haben beziehungsweise deren Verwandte keine Unterkunft bereitstellen können, müssen sich im Anker-Zentrum der Regierung von Schwaben melden.

In diesen Fällen erfolgt nach der Registrierung und gegebenenfalls übergangsweisen Unterbringung im Anker-Zentrum eine Zuweisung in eine Gemeinschaftsunterkunft oder eine dezentrale Asylunterkunft. Das Landratsamt weist darauf hin, dass ein persönliches Erscheinen in Augsburg zwingend notwendig ist. Das Anker-Zentrum ist ständig besetzt, sodass eine vorherige Anmeldung für einen Termin nicht erforderlich ist. (pm)