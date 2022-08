Unterschriftenaktion für besseren Radverkehr findet im Landkreis Zustimmung

Für das Volksbegehren werden in Bayern aktuell Unterschriften gesammelt. Einige Hundert Unterschriften stehen bereits auf den Listen im Landkreis Dillingen.

"RadFairkehr für alle" lautet das Motto für die Zulassung des bayerischen Volksbegehrens für besseren Radverkehr. Seit Anfang Juli werden dafür im Freistaat und auch im Landkreis Dillingen Unterschriften gesammelt. Vor fünf Jahren hatte die bayerische Staatsregierung versprochen, den bayernweiten Radverkehrsanteil bis 2025 von zehn Prozent auf 20 Prozent zu verdoppeln. Der Radverkehrsanteil ist in dieser Zeit gerade mal um einen Prozentpunkt auf elf Prozent gestiegen.

Unterschriften werden für Zulassung des Volksbegehrens für besseren Radverkehr gesammelt

Ein bayerisches Radgesetz soll künftig Zuständigkeiten, Verfahren und Standards für Planung, Bau und Unterhalt von Radinfrastruktur klar regeln, damit der Ausbau der Radinfrastruktur vorankommt. Das Interesse bei den Bürgerinnen und Bürger ist groß, berichten die Koordinatoren im Landkreis Dillingen, Roswitha Stöpfel in Gundelfingen und Lars Lenz in Lauingen. Bereits weit über 400 Unterschriften im Landkreis Dillingen sind in den Listen bislang eingetragen. Die Unterschriften können noch bis Ende Oktober an den Sammelstellen eingetragen werden. Bayernweit ist der Ausbau der Radstrecken noch intensiv ausbaubar, wie Urlaubsgäste in meinem Übernachtungsbetrieb in Gesprächen verdeutlichen, so Stöpfel.

"Wir sind im Landkreis Dillingen mit ausgebauten Fahrradwegen gut aufgestellt. Doch es gibt Verbindungslücken sowie Situationen, die gefährlich sind für Radfahrer und Autofahrer" sagt Stöpfel. An sicheren Radabstellplätzen, E-Ladestationen, Mitnahmemöglichkeiten der Räder mit Bahn und Bus fehle es, führt Stöpfel aus. Ein spannendes Thema wäre auch ein Schnellradweg für berufstätige Radfahrer.

In Gundelfingen wird Radkonzept entwickelt - bis Ende August abstimmen

Das Ziel ist es, mehr Menschen zur Nutzung des Fahrrades auf alltäglichen Wegen zum Beispiel zur Schule beziehungsweise Ausbildung, zur Arbeit oder zum Einkauf zu motivieren. Derzeit wird in Gundelfingen ein Radkonzept entwickelt, zu dem die Bürgerinnen und Bürger Gundelfingens, Echenbrunn und Peterswörth noch bis zum 31. August eingeladen sind online bei einer Befragung teilzunehmen. Zu finden auf der Homepage der Stadt Gundelfingen. Der Ortsverband der Grünen Gundelfingen hat bereits im letzten Herbst eine Radverkehrs-Analyse erstellt, die auf der Homepage des Kreisverbandes der Grünen einsehbar ist und auch Hilfestellung sein kann.

Die Sammelstellen im Landkreis Dillingen sind:

Bachhagel : Vogtei-Apotheke

: Vogtei-Apotheke Dillingen : Roggenkugel, Weltladen, Kultur-Projekt Chili, Zum Fass, Grünen Büro,

: Roggenkugel, Weltladen, Kultur-Projekt Chili, Zum Fass, Grünen Büro, Holzheim : Büro Bund Naturschutz

: Büro Gundelfingen : Fahrradwelt Hausmann, Betten Deisler, Sonnenladen, Intersport Seessle, Haus der Senioren,

: Fahrradwelt Hausmann, Betten Deisler, Sonnenladen, Intersport Seessle, Haus der Senioren, Lauingen : Bike & Tec, Radhaus Lauingen

: Bike & Tec, Radhaus Wertingen : Radsport Baur, 2-Rad Stadel

: Radsport Baur, 2-Rad Stadel Ziertheim : Ziegenhof Mareth , Pelletswerk Ziertheim

Mindestens 25.000 Unterschriften braucht es für Radentscheid in Bayern

Die Listen zur Eintragung können auch privat und von Vereinen unter der Telefonnummer 0177/1653983 oder 09072/6578 angefordert werden. Eine Rückgabe ist an den Sammelstellen im Landkreis möglich. Die Koordinatoren veranlassen eine Prüfung der Unterschriftenlisten durch die Kommunen. Nach Erreichen von mindestens 25.000 Unterschriften in Bayern wird der Volksentscheid voraussichtlich im Frühjahr 2023 durchgeführt. Dann werden eine Million Unterschriften mit einer Frist von 14 Tagen in Rathäusern des Hauptwohnsitzes benötigt. (AZ)