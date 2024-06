Wahlbeteiligung im Kreis Dillingen wird über der Europawahl 2019 liegen

33 Prozent der Stimmberechtigten in der Region hatten im Vorfeld Briefwahl beantragt. Gegen 15.30 Uhr ist der Wert des Jahres 2019 eingestellt.

Im Stimmbezirk 202 im zweiten Stock des Höchstädter Rathauses ist am Sonntag nach der Öffnung um 8 Uhr schon ein bisschen Betrieb. "Gleich am Anfang waren 15 Wähler und Wählerinnen da", berichtet Günter Ballis. Der Stadtrat ist seit etwa 30 Jahren als Wahlhelfer im Einsatz. Er gehört zu den rund 1300 Wahlhelfern und Wahlhelferinnen, die am Sonntag für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Europawahl sorgen. Hätte Ballis den Sonntag lieber anders verbracht? "Nein, das ist Wählerpflicht, und das mache ich gerne", sagt Ballis. Er habe seine Freude an der Wahl und bereits viele Kuriositäten erlebt, über die er natürlich wegen des Wahlgeheimnisses nicht berichten dürfe.

Wahlhelfer sein "gehört zur Demokratie dazu"

Der Höchstädter betont, dass es eine Pflicht sei, sich als Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen. So sieht es auch Stadträtin Carolin Wanner, die mit Ballis im Einsatz ist. "Das gehört zur Demokoratie dazu, dass man hier mitmacht", sagt Wanner.

33 Prozent der etwa 74.600 Stimmberechtigten im Landkreis Dillingen haben im Vorfeld Briefwahlunterlagen beantragt. Der Wahlsonntag selbst verläuft "ruhig" und ohne irgendwelche Zwischenfälle, sagt die stellvertretende Kreiswahlleiterin Elisabeth Girsig unserer Redaktion. Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2019 war auf 54,7 Prozent im Landkreis Dillingen gestiegen. Und dieses Mal dürfte dieser Wert erneut übertroffen werden.

Gegen 15.30 Uhr hat Elisabeth Girsig eine Stichprobe aus der Hälfte aller Landkreis-Kommunen gezogen. "Und da liegen wir aktuell bei 54,07 Prozent", sagt die stellvertretende Kreiswahlleiterin. Und noch haben die Bürger und Bürgerinnen ja zum Abstimmen zweieinhalb Stunden Zeit, bis die Wahllokale um 18 Uhr schließen.