Was man zur Impfpflicht im Kreis Dillingen jetzt wissen sollte

Ab 16. März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern. Wie diese im Detail im Landkreis Dillingen umgesetzt wird.

Nach einer wochenlangen kontroversen Debatte über die bundesweite einrichtungsbezogene Impfpflicht hat der Freistaat Bayern nunmehr die Eckpunkte für sein Umsetzungskonzept vorgelegt. Landrat Leo Schrell bezeichnet den danach vorgesehenen Vollzug des Gesetzes als pragmatisch und mit dem notwendigen Augenmaß versehen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Belange der Beschäftigten aber auch der Einrichtungen werden dabei angemessen berücksichtigt“, so Schrell. Konkret wird die Impfpflicht in einem gestuften Verwaltungsverfahren umgesetzt.

Für den Landkreis Dillingen ergibt sich folgende Vorgehensweise

Die Einrichtungen melden ab dem 16. März die noch ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie solche, die keinen gültigen Genesenenstatus oder ein ärztliches Attest bezüglich einer medizinischen Kontraindikation vorgelegt haben.

Um standardisierte Meldewege zu etablieren, können die Einrichtungen das speziell hierfür geschaffene bayernweite Meldeportal und die speziell für diesen Zweck entworfenen einheitlichen Meldebögen benutzen. In Bezug auf diese Meldeverpflichtung, die bußgeldbewehrt ist, erfolgt bei Verstößen die Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens, so die Vorgabe des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, jedoch erst nach Ablauf von 14 Tagen.

Das Gesundheitsamt gibt den gemeldeten Personen dann die Möglichkeit, eine Impfberatung wahrzunehmen und die Entscheidung zu überdenken. Hierzu erhalten die betreffenden Personen ein Informationsschreiben mit einem Hinweis auf die vom Impfzentrum angebotene Impfberatung mit einer Fristsetzung von vier Wochen. Im Nachgang zum Beratungsangebot folgt eine förmliche Aufforderung zur Vorlage der gesetzlich festgelegten Nachweise beim Gesundheitsamt mit wiederum einer Frist von vier Wochen.

Bis zu 2500 Euro Geldbuße

Bleibt diese weiterhin aus, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die hierbei zu verhängende Geldbuße hängt unter anderem von der Teilnahme an der Impfberatung, der finanziellen Situation des Betroffenen sowie der regionalen oder einrichtungsbezogenen Versorgungssituation ab und kann maximal 2500 Euro betragen.

Nach Durchführung des Bußgeldverfahrens kann dann in letzter Konsequenz, aber nur als allerletztes Mittel, ein Betretungsverbot ausgesprochen werden, wobei in dem durchzuführenden Verwaltungsverfahren die nicht geimpften Personen und gleichzeitig auch die betroffenen Einrichtungen zum Erlass des Betretungsverbots angehört werden. Das geht aus der Pressemitteilung des Landratsamts hervor. In diesem Zusammenhang muss das Gesundheitsamt abwägen, ob das Betretungsverbot im Hinblick auf die Versorgungssicherheit und unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Schutzes vulnerabler Gruppen ausgesprochen werden kann.

„Aufgrund dieses gestuften Verfahrens ist damit zu rechnen, dass eventuelle Betretungsverbote vermutlich erst ab dem Sommer ausgesprochen werden können“, stellt der Landrat klar und bittet erneut alle von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffenen Personen, sich baldmöglichst impfen zu lassen. Er verweist in diesem Zusammenhang auf den neuen, proteinbasierten Novavax-Impfstoff als Alternative für Menschen, die skeptisch gegenüber den bisher verfügbaren Impfstoffen eingestellt sind.

Schrell weist darauf hin, dass die durch das abgestufte Verfahren gewährte „Schonfrist“ nur für Bestandskräfte greift, während sich für Neueinstellungen die Pflicht zur Vorlage eines Immunitätsnachweises direkt aus dem Gesetz ergibt, sodass diese vor Beginn ihrer Tätigkeit im Gesundheitssektor ab dem 16. März einen entsprechenden Nachweis vorlegen müssen.

Betroffen ist Personal in Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen

Folgende Einrichtungen und Unternehmen sind von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht umfasst: Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der oben genannten Einrichtungen vergleichbar sind.

Dazu gehören unter anderem Hospizdienste, spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV), Blutspendeeinrichtungen, Arztpraxen, Zahnarztpraxen (dazu gehören auch Betriebsärzte), Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe (etwa Diätassistenten, Ergotherapeuten, Hebammen, Logopäden, Masseure, medizinische Bademeister, Orthoptisten, Physiotherapeuten, Podologen, Psychotherapeuten, Heilpraktiker), Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden, Rettungsdienste, Sozialpädiatrische Zentren, Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen, Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation und Dienste der beruflichen Rehabilitation, Begutachtungs- und Prüfdienste.

Weitere grundlegende Informationen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, insbesondere auch zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen können den einschlägigen FAQ des Bundesgesundheitsministeriums, die ständig aktualisiert werden, entnommen werden (www.zusammengegencorona.de/impfen/gesundheits-und-pflegeberufe-impfen/einrichtungsbezogene-impfpflicht). (pm)