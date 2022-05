Wenige Tage bis zur Landratswahl: FW-Kandidat Markus Müller setzt auf Unterstützung

Am 15. Mai ist Landratswahl im Landkreis Dillingen. Der FW-Kandidat Markus Müller holt sich im Wahlkampf prominenten Beistand. Wir waren mit ihm unterwegs im Wahlkampf.

Es riecht nach Essen und Bier. An den Tischen wird geratscht. So mancher der rund 50 Frauen und Männer in der Markthalle Unterthürheim wirft einen neugierigen Blick in Richtung des Tisches, an dem die bekannten Gesichter sitzen. In der Halle, in der schon die Dorfrocker für Stimmung sorgten, werden die Freien Wähler (FW) an diesem Abend ihren Landratskandidaten Markus Müller vorstellen. Schräge Töne wird es dabei nicht geben, aber den einen oder anderen Seitenhieb auf die CSU, die nach Meinung der FW für Disharmonien im Wettstreit um das höchste Amt im Landkreis sorgt.

Leo Schrell und Alexander Hold werben für Markus Müller (Freie Wähler)

Wie wichtig dieser Posten für die Partei ist, zeigt die Liste der Redner. Nicht nur Noch-Landrat Leo Schrell wirft sich für Müller ins Zeug. Auch Fernsehdarsteller und Richter Alexander Hold, der FW-Landtagsabgeordneter und Vizepräsident des Landtags ist, listet die Vorzüge des FW-Kandidaten auf, ebenso wie FW-Landtagsabgeordneter Johann Häusler.

Doch zunächst gehört Markus Müller die Bühne, nachdem Moderator Helmut Kehl für eine launige Anmoderation gesorgt hat und mit Müller eine Frage-Antwort-Runde startet. Müller beginnt humorvoll. Nachdem er sich beim DZ/WZ-Forum bei der Frage nach seinem Lieblingslokal nicht festlegen wollte, erklärt er nun, dass die Markthalle in Unterthürheim an diesem Abend sein Lieblingslokal sei. Anschließend geht es um den Ernst des Wahlkampfes. Müller berichtet von seinen vielen Besuchen bei Firmen und Behörden. Der 44-Jährige, der unter anderem Stadtrat in Wertingen und FW-Kreisvorsitzender ist, gibt sich selbstbewusst. Er sagt: „Landrat zu sein, das ist eine große Herausforderung, aber ich traue mir die Aufgabe zu.“

FW-Landratskandidat Markus Müller wirbt vor Landratswahl um Stimmen

Als Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands habe er Personalverantwortung für rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Er habe aufgrund dieser Tätigkeit mit verschiedensten Leuten, aber auch mit Verwaltungen zu tun. Deshalb kenne er die Kreisverwaltung samt den verschiedenen Abteilungen. Anschließend geht Müller auf die Themen ein, bei denen seiner Meinung nach der Schuh drücke. Dies sei beispielsweise das Kernthema Gesundheitspolitik. „Da ist von oben herab viel falsch gelaufen und die Kommunen müssen es ausbaden“, sagt Müller. Es könne beispielsweise nicht angehen, dass Patienten und Patientinnen keinen Arzt oder keine Ärztin finden, wenn eine Praxis schließe.

Sie haben gemeinsam ein Ziel im Blick: Markus Müller (links) soll Landrat werden. Unterstützt wurde er bei einer Veranstaltung in Unterthürheim von Alexander Hold (rechts) und Noch-Landrat Leo Schrell. Foto: Elli Höchstätter

Müller spricht auch die Bildung an. Seiner Meinung nach müsse Dillingen ein Bildungslandkreis bleiben. Dafür seien Investitionen – auch in die Schulen – notwendig. Eine große Aufgabe sei der Fachkräftemangel. Wichtig sei es in diesem Zusammenhang, die berufliche Bildung und den Mittelstand zu stärken. Hinsichtlich des Klimaschutzes müsse man nach Ansicht von Müller die Kompetenzen bündeln und mit den verschiedenen Akteuren sprechen und nicht übereinander. Ziel sei es hier, die Ökologie und die Ökonomie zu verbinden.

Landrat Leo Schrell ist von Markus Müller "zu 100 Prozent überzeugt"

Ein großes Anliegen ist Müller auch die Innenentwicklung in den Dörfern. Er weiß, dass dieses Thema nicht immer einfach ist, da man oft an Grundstücksfragen scheitert. Doch es gehe darum, die Heimat mitzugestalten. Ein Dorn im Auge ist ihm die überbordende Bürokratie, mit der fast jeder, angefangen von der Krankenschwester bis zum Gastronom oder Vereinsvorstand, zu kämpfen habe. Müller konzentriert sich an diesem Abend darauf, sich und seine Ziele vorzustellen. Seitenhiebe auf die anderen Landratskandidaten gibt es nicht.

Diesen Part übernimmt Alexander Hold, der mit sanfter Stimme, aber deutlichen Worten die CSU kritisiert. Dabei geht es um den Besuch von Ministerpräsident Markus Söder, der samt einer Förderzusage nach Höchstädt kam und damit CSU-Landratskandidaten Christoph Mettel unterstützen wollte. „Das zeigt einen Mangel an Anstand“, so Hold. Volle Unterstützung für Markus Müller gibt es vonseiten des Noch-Landrats Leo Schrell (FW). „Ich bin zu 100 Prozent vom ihm überzeugt“, erklärt er. Müller habe das Herz für diese Aufgabe und könne gut mit Menschen umgehen.