Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Reduzierte Impfangebote: Trotzdem ist der Kreis Dillingen auf eine neue Welle vorbereitet

Noch bis Sonntag kann man sich in der Riedblickhalle in Buttenwiesen impfen lassen.

Plus Die Impfangebote im Kreis Dillingen werden reduziert. Dafür soll ein zentrales, neues Impfzentrum in Dillingen kommen. Auch, weil eine schlimme Corona-Welle im Herbst drohe.

Von Simone Fritzmeier

Bundesweit liegt die Impfquote aktuell bei 76 Prozent. Heißt, so hoch ist der Anteil der Menschen, die eine Grundimmunisierung haben. Sprich, sie sind zweimal geimpft. Zum Vergleich: Die Impfquote im Landkreis Dillingen liegt bei rund 66 Prozent - eine ähnliche Situation wie in Sachsen, wie Matthias Depel, der ärztliche Leiter des Impfzentrums im Landkreis Dillingen, erklärt, und weiter: "Seit Beginn an hängt der Landkreis immer rund zehn Prozent hinterher. Das ist so."

