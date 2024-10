Wenn evangelische und katholische Christen gemeinsam feiern

Am 31. Oktober nicht nur Halloween, sondern auch der Reformationstag, an dem evangelische Christen den Beginn der Reformation der Kirche durch Martin Luther feiern. Dieses Jahr steht sogar ein besonderes Jubiläum an. Der Höchstädter Pfarrer Wolfram A. Schrimpf erklärt: „Die Reformation begann mit dem Thesenanschlag Luthers, womit er sich gegen die Käuflichkeit des Seelenheils gewehrt hat. 1999 wurde dann die ‚Gemeinsame Erklärung zu Rechtfertigungslehre‘ unterschrieben. Dadurch konnten gegenseitige Lehrverurteilungen aufgehoben werden. Dieses 25-jährige Jubiläum ist ein Grund zu feiern.“

