Wer stellt seiner Liebsten einen Maibaum?

Der 1. Mai steht vor der Tür und damit auch die Maibaum-Tradition. Bald zieren wieder hübsche Bäumchen Häuser im Kreis Dillingen. Schicken Sie uns Ihre Bilder!

Die ersten Bäume sind schon gefällt, die meisten in jedem Fall schon ausgesucht und markiert. Von Samstag, 30. April, auf Sonntag, 1. Mai, ist es wieder soweit: Im Landkreis Dillingen werden Maibäume aufgestellt. Und nach zwei Jahren nun endlich wieder mit allem, was dazugehört. So finden 2022 in den meisten Gemeinden und Städten wieder große Maibaumfeste statt. Am Vorabend des 1. Mai werden bei Tanz und Musik die Maibäume mit Muskelkraft aufgestellt.

Maibäume im ganzen Landkreis Dillingen

Aber nicht nur die geschmückten Maibäume in der Ortsmitte sind ab Sonntag ein Hingucker. Vor allem die vielen Liebesmaien, die Verliebte aufstellen, werden mindestens einen Monat lang das ein oder andere Haus im Landkreis Dillingen schmücken.

10 Bilder Die schönsten Maibäume im Landkreis Dillingen 2019 Foto: Familie Wess





Wie es die Tradition besagt, stellen verliebte Burschen ihren Liebsten noch vor Sonnenaufgang kleine Bäumchen, meist sind es Birken, vor das jeweilige Haus. Damit wollen die Männer ihre Liebe ausdrücken. Und: Beim dritten Baum hintereinander soll laut Brauchtum ein Heiratsantrag beabsichtigt sein - so sagt man es.

Bilder per E-Mail an die Zeitung schicken

Sie stellen auch einen Maibaum? Oder freuen sich, wenn Sie einen gestellt bekommen? Dann schicken Sie uns Bilder von Ihrem Baum. Bis Dienstag, 3. Mai, 12 Uhr, nehmen wir die Bilder an und werden diese bei uns im Internet und in Auszügen in der Heimatzeitung veröffentlichen.

Lesen Sie dazu auch

Wichtig: Die Bilder sollten wenn möglich mindestens ein Megabit groß sein und als JPG-Datei geschickt werden. Und natürlich wollen wir auch wissen, wer von wem den Baum bekommen hat - mit Vor- und Zuname sowie Wohnort. Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der wir bei Rückfragen anrufen können. Die Bilder Ihrer Maibäume schicken Sie an redaktion@donau-zeitung.de, Stichwort: Maibaum. Einsendeschluss ist Dienstag, 3. Mai.