Wie Wetterexperten den anhaltenden Regen im Kreis Dillingen beurteilen

Plus Es regnet seit Tagen, die Pegelstände steigen. Auch die Aussichten sind durchwachsen. Ein Lauinger Wetterexperte spricht sogar vom ersten Schnee.

Es regnet und regnet. Hinzu kommt der teils heftige Wind. Der Herbst zeigt sich derzeit nicht unbedingt von seiner besten Seite. Schmuddelwetter ist angesagt. Aber das ist eigentlich völlig normal, wie Benjamin Grimm sagt. Der Lauinger, der Wetterfrosch unserer Zeitung, nimmt den Regen völlig gelassen. Mehr noch: "Für uns war es bisher nicht zu viel Regen. Seit Sonntag haben wir circa 40 Liter im Landkreis Dillingen. Das ist alles noch normal." Er erklärt, dass es aktuell eine Südwest-Strömung gibt, die feuchte Meeresluft zu uns bringt – inklusive Wind. "Wer weiß, was wir für einen Winter bekommen, vielleicht tut uns der Regen jetzt gut", so Grimm weiter.

Nachdem Mai, Juni, Juli und insbesondere der Monat September viel zu trocken waren, sei das nasse Wetter aktuell sogar ein Segen. "Wir haben insgesamt sowieso noch ein Jahresdefizit", sagt der Lauinger, der unter anderem auch für den Deutschen Wetterdienst aktiv ist. Zwar ist es für viele Menschen gerade gefühlt zu viel Nass von oben, aber aus Sicht von Grimm gibt es glücklicherweise keine größeren Probleme wie etwa Überschwemmungen oder Ähnliches. "Auch die meisten Landwirte sind fertig mit der Ernte", sagt er. Übrigens: Laut Grimm hat sich in letzter Zeit herauskristallisiert, dass es im Kesseltal im Vergleich zum Rest des Landkreises meistens trockener ist.