Wildunfall in Wertingen: 21-jähriger Quad-Fahrer verletzt sich

Die Polizei meldet insgesamt neun Wildunfälle im Landkreis Dillingen - und das alles in einer Nacht.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu insgesamt neun Verkehrsunfällen mit Wildtieren im gesamten Landkreis Dillingen. Dabei wurden neben fünf Rehe auch zwei Hasen sowie ein Fuchs und ein Dachs angefahren. Während die Rehe verletzt von den Unfallstellen wegliefen, verendeten die anderen Tiere auf der Fahrbahn. Es entstanden Sachschäden in Höhe von rund 9000 Euro an den Fahrzeugen.

Das Rehkitz ist verletzt weiter gerannt

In Wertingen kam gegen 21.45 Uhr ein 21-jähriger Fahrer eines Quads auf der Staatsstraße 2033 bei dem Versuch einem Rehkitz auszuweichen ins Schleudern und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Dabei fiel der Fahrer vom Quad auf eine angrenzende Wiese, während sein Fahrzeugn och fast 70 Meter unbemannt weiterfuhr, bevor es umkippte.

Der 21-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Rehkitz lief verletzt weiter, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

