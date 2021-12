Wintereinbruch im Kreis Dillingen führt zu mehreren Unfällen

Starker Schneefall hat am Mittwochvormittag im Kreis Dillingen bereits zu mehreren Unfällen geführt. Worum die Dillinger Polizei bittet.

Schon in den frühen Morgenstunden ist am Mittwoch vor langanhaltenden Schneefall und Straßenglätte gewarnt worden. Wie die Dillinger Polizei gegen Mittag mitteilte, konnten sich die die meisten Autofahrer im Landkreis Dillingen so ausreichend auf die schwierigen Straßenverhältnisse einstellen. Dennoch kam es zu einigen Verkehrsunfällen.

Um 8 Uhr kam eine 21-Jährige mit ihrem Wagen in der Altheimer Straße in Dillingen ins Schleudern. Dann prallte ihr Auto in eine Hecke. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Knapp eine Stunde später kam eine Frau am Ende eines Waldstücks vor Hochdorf auf der schneeglatten Staatsstraße 2212 von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen rutschte in eine Böschung. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung in das Nördlinger Krankenhaus gebracht.

Wagen prallt bei Wittislingen in eine Leitplanke

Fast zeitgleich war ein 47-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2032 zwischen Wittislingen und Schabringen in einer Linkskurve auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, geriet sein Wagen daraufhin ins schleudern und prallte in eine Leitplanke. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es um 11 Uhr in der Seehofstraße in Bächingen. Dabei kam ein Auto, an dessen Steuer eine Frau saß, ins schleudern, rutschte nach links von der Straße und blieb nach etwa drei Metern in einem Acker auf der Seite liegen. Seitenlage Die 75-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht.

Tipps der Dillinger Polizei

Die Polizei Dillingen appelliert auf Grund der derzeitigen winterlichen Verhältnisse an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrzeuge entsprechend auszurüsten. Dies beinhaltet vor allem entsprechende Winterreifen mit einer Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter besser sind jedoch mindestens vier Millimeter. Außerdem sollten spätestens jetzt alle Lichteinrichtungen überprüft werden. Vor Fahrtantritt sollten alle Scheiben enteist und Schnee vom Fahrzeug entfernt werden, um die eigene Sicht und die der nachfolgenden Fahrzeuge nicht zu behindern. (pol)