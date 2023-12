Winterwunderland im Landkreis Dillingen – und einige Unfälle

Bis zu 20 Zentimeter Schnee sind im Landkreis Dillingen gefallen. In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich einige Unfälle.

München und weite Teile Bayerns versinken im Schneechaos. Die Bundesliga-Partie des FC Bayern gegen Union Berlin am Samstagnachmittag ist abgesagt. Im Landkreis Dillingen stehen dagegen die Winterfreuden im Vordergrund. Die Schneefälle – bis zu 20 Zentimeter – haben die Region in ein Winterwunderland verwandelt. Nach dem Schneeschippen ist in vielen Familien der Bau von Schneemännern angesagt. Unsere Redaktion erreichen die ersten Fotos von den kleinen Kunstwerken.

Es blieb bisher zum Glück bei Blechschäden

Auf den Straßen des Landkreises Dillingen ging der Wintereinbruch bisher glimpflich ab. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Region etwa zehn Unfälle auf schneeglatten Fahrbahnen. "Es gab aber zum Glück keine schlimmen Unfälle mit Verletzen, es blieb bei Blechschäden", teilte die Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Zur Stunde dauern die Schneefälle an

Die meisten der verunglückten Autofahrer seien von der Fahrbahn abgekommen. "Insgesamt ging der Wintereinbruch bisher glimpflich ab", informierte die Polizei. Die Schneefälle dauern zur Stunde allerdings an.

