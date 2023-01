Landkreis Dillingen

Wo im Kreis Dillingen die meisten Raser erwischt werden

Auf der B16, wie hier bei Blindheim, kontrolliert die Polizei an mehreren Messpunkten.

Plus Im Vergleich zu den beiden Vorjahren wurde 2022 im Kreis Dillingen weniger gerast. Besonders negativ aufgefallen ist jedoch keine klassische Raser-Strecke, sondern ein Schleichweg.

Von Christina Brummer

Wer sich auf den Straßen im Kreis Dillingen an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten hält, der wird nicht selten überholt. Aber auch wenn die Strecke frei ist, wird gern beschleunigt. So war es im April vergangenen Jahres. Ein Fahrer mit Dillinger Kennzeichen war auf der Staatsstraße 2030 unterwegs. Bei der Einmündung nach Fristingen gilt Tempo 70, weil dort ein Radweg kreuzt. Kein Grund offenbar für den Fahrer, auf die Bremse zu treten. Er raste stattdessen mit 160 an der Stelle vorbei – und ging der Polizei ins Netz. Solche Vorfälle passieren häufig auf den Straßen im Kreis Dillingen. Doch die Zahl der Verkehrsverstöße sinkt. Woran liegt das?

