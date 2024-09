Zwei Lauinger Teams im Führungsquartett

Das Führungsquartett der Fußball-A-Klasse West 2 mit dem FC Lauingen II, Unterbechingen, Haunsheim und Weisingen war am Wochenende siegreich und konnte sich bereits leicht absetzen. Peterswörth schaffte seinen ersten Saisonsieg, weiterhin punktlos am Ende der Tabelle stehen Schretzheim II, Reisensburg-L. II und Offingen II. In der AK-West 3 bleibt der SSV Steinheim (10 Punkte) schärfster Verfolger von Spitzenreiter Fatih Spor Asbach-Bäumenheim (12). Ein zweistelliger Sieg gelang Mödingen-B./Finningen über den TSV Bäumenheim (10:0).

A-Klasse West 2

Wittisl./Zierth. – Möding./Finn. 2:0. Vom zweiten Spieltag auf den vergangenen Freitagabend verlegt war dieses Lokalduell, dessen Ausgang erst Mitte der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Dominik Jankowetz schoss die Platzherren vor 120 Zuschauern in Ziertheim per Strafstoß in Führung (72.). Knapp zehn Minuten später bedeutete das 2:0 durch Florian Günzel die Entscheidung. (dz)

Offingen II – Peterswörth 1:3. Nach zwei deftigen Niederlagen zum Saisonbeginn waren die Wörther auf Wiedergutmachung aus und sicherten sich im Derby mehr Spielanteile. Mit der zweiten guten Gelegenheit markierte Aaron Winkler von der Strafraumgrenze aus das 0:1 (28.). Per Kopf erhöhte Johannes Winkler (50.). Nach einer Stunde verkürzte Luca Dirr, doch mit dem 1:3 (78.) sicherte Aaron Winkler den insgesamt verdienten Sieg für Peterswörth ab. (FRIT)

Haunsheim – FC Günzburg II 3:0. Die Gastgeber zeigten eine abgeklärte Leistung und fuhren einen letztlich ungefährdeten Sieg ein. In der ersten Hälfte verhinderten der letzte Pass oder eine Fußspitze verhinderten noch das mögliche 1:0. Nach dem Wechsel wurde TSV-Kapitän Hommel regelwidrig zu Fall gebracht und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst zur umjubelten Führung (50.). Wenige Minuten später zeigte der Referee erneut auf den Punkt, doch Hommel scheiterte diesmal. Haunsheim blieb dran und der nimmermüde Hommel erhöhte mit zwei Treffern (67./89.) zum 3:0-Endstand. Die TSV-Defensive zeigte eine tadellose Leistung. (KRY)

Weisingen – SG Reisensburg 7:0. Im dritten Heimspiel in Folge erzielten die Weisinger zwar erneut mehr als ein halbes Dutzend Tore, Trainer Matthias Eckert war jedoch beim Arbeitssieg nicht in allen Punkten zufrieden. Den Torreigen eröffnete Philipp Spring bereits früh, Jonathan Schuhmann ließ Saisontreffer fünf und sechs folgen. Nachdem Manuel Fischer einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte, legte er zehn Minuten später doch das 4:0 nach. Schuhmann mit seinem dritten Treffer, Christoph Lindner und Lukas Gallenmiller waren für den 7:0-Endstand verantwortlich. (DUT)

Unterbechingen – Schretzh. II 5:1. Vierter Sieg im vierten Spiel für den FCU. In der Anfangsphase hielt die Schretzheimer Zweitvertretung gut dagegen, erst mit einem Doppelschlag ging Unterbechingen in Führung: In der 32. Minute traf Mayer zum 1:0, kurz darauf erhöhte Förg. Nach der Pause gelang Mayer sein zweites Tor (48.). Der eingewechselte Benjamin Streiber verkürzte auf 3:1 und entfachte nochmals Hoffnung. Doch diese wurde zehn Minuten später durch Gütingers 4:1 zunichtegemacht (68.). Kurz vor Ende traf Förg zum 5:1. (MÜDA)

Rettenbach – Bachtal II 0:2. In einer intensiven Partie entführten die Gäste drei Punkte vom Aufstiegsaspiranten. Halbzeit eins war chancenarm. Für die Bachtaler rettete Keeper Lanzinger einmal in höchster Not, auf der Gegenseite waren Fernschüsse von Burkhard und Tetz die besten Möglichkeiten. Nach dem Wechsel erhöhten zunächst die Gäste die Schlagzahl. Hinten zeigte Dominik Lanzinger erneut eine Glanzparade. In der 70. Minute flankte Christoph Burkhard aus dem Halbfeld auf Martin Lukschnat, der per Dropkick zum 0:1 traf. Nur drei Minuten später vollstreckte erneut Lukschnat ein Zuspiel von Dejen Tadesse überlegt ins lange Eck – 0:2. Die SpVgg II ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. (CHRIS)

A-Klasse West 3

Wortelstetten – Mertingen II 6:1. Schützenfest in der Wilhelm-Fech-Arena! Die Partie begann spektakulär, die Tore fielen in der Anfangsphase im Zwei-Minuten-Takt. Noah Finis brachte die Gäste früh in Führung (2). Die Heimelf zeigte sich davon wenig beeindruckt und kam durch Stefan Vogler, der von Julian Mengele schön in Szene gesetzt wurde, zum Ausgleich (4.). Tobias Fech traf dank Assist von Jürgen Müller zur SVW-Führung (6.). Bis zum nächsten Torjubel verstrichen dann tatsächlich volle zwölf Minuten, ehe Fech den Vorsprung auf 3:1 ausbaute (18.). Ende der ersten Hälfte sorgte Wortelstetten mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse: Zunächst traf Jürgen Müller auf Vorlage von A-Jugendspieler Moritz (38.), wenig später war Tobias Fech nach Zuspiel von Julian Mengele zum dritten Mal erfolgreich – 5:1 (41.). Nach dem Wechsel herrschte weniger Spektakel. Tobias Fech stellte in Minute 62 mit seinem vierten Tagestreffer den 6:1-Endstand her. (stwo)

Kicklingen II – Mörslingen 0:2. Die Partie begann auf Augenhöhe, beide Teams tasteten sich vorsichtig ab. Nach einer Viertelstunde nutzen die Gäste ihre erste Gelegenheit, als Gerstenberger nach einer Flanke aus dem Halbraum zum 0:1 einköpfte. Mörslingen blieb weiterhin am Drücker und war immer wieder bei Standardsituationen gefährlich, konnte allerdings sonst keine große Torgefahr ausstrahlen. In der zweiten Halbzeit kam die Baumann/Kocan-Elf besser ins Spiel und drückten auf den Ausgleichstreffer. Die beste Chance hatte Bernd Gumpp, dessen Volleyschuss geblockt wurde. Zehn Minuten vor Schluss bekam der SCM durch einen Elfmeter die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Reicherzer trat an und schoss das Spielgerät an die Querlatte. In der Schlussphase warf die Heimelf nochmals alles nach vorne. Den Schlusspunkt setze aber Mörslingen, als Manuel Kling nach einem Konter etwas glücklich mit einem abgefälschten Ball zum 0:2-Endstand traf. (TIRE)

Brachstadt-O. – Steinheim 2:5. Bereits in Minute eins gingen die Brachstädter per Eigentor von Geburtstagskind Basti Lutz in Führung. Zehn Minuten später folgte der Ausgleich durch Philipp Grob, der von „Matze“ Mayerle perfekt in Szene gesetzt wurde. Daniel Chirica brachte Kbrom Abrahale in Position, der den Ball aus 22 Metern über Gästekeeper Denis Bores ins Tor hob (25.). Nach der Pause wechselte Coach Florian Kempter den Auswärtssieg ein: Sowohl Severin Hungbaur (47.) wie auch Marco Zoch (66.) trafen als Joker mit ihrem ersten Ballkontakt. Eine Viertelstunde vor Schluss staubte Mittelstürmer Ashraf Alrahal zum 1:5 ab. In der Nachspielzeit kam die Heimelf noch zum 2:5 (Iosif Craciunesc). Die Blau-Weißen bleiben ungeschlagen und sicherten sich ihren dritten Sieg in Folge. (ssv)