Heidenheims SPD-Fraktionschef Domberg wechselt die Seiten

Rainer Domberg (rechts) zusammen mit Bernhard Ilg im Jahr 2017, damals in ihren Funktionen als Oberbürgermeister und Bürgermeister. Künftig arbeiten sie im Heidenheimer Kreistag in einer Fraktion zusammen.

Plus Der bisherige Fraktionschef Rainer Domberg kehrt der SPD-Fraktion den Rücken und tritt der CDU/FDP-Fraktion bei. Grund: Enttäuschung über den Ortsverein.

Von Karin Fuchs

Seit mehr als 50 Jahren ist Rainer Domberg (73) SPD-Mitglied, vor 30 Jahren wurde er in den Heidenheimer Gemeinderat gewählt und ist seitdem ohne Unterbrechung kommunalpolitisch aktiv. Als Bürgermeister der Stadt war er der SPD-Mann neben dem CDU-Oberbürgermeister. Seit fünf Jahren ist Domberg Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag. Nun wirft der Politiker hin, was seine politische Arbeit für die SPD anbelangt: „Ich habe Herrn Landrat Polta darüber informiert, dass ich mit sofortiger Wirkung die SPD-Fraktion verlassen und mich der CDU/FDP-Fraktion anschließen werde“, schreibt Domberg am Sonntag in einer Nachricht an seine Fraktionskolleginnen und -kollegen im Kreistag, die von dieser Entscheidung teils völlig überrascht wurden.

Andreas Stoch, SPD-Landesvorsitzender und ebenfalls SPD-Kreistagsmitglied, bedauert Dombergs Schritt – umso mehr, da er die Entscheidung nicht verstehen könne. „Ich selbst hatte bei Rainer Domberg im vorigen Jahr zweimal eine weitere Kandidatur angeregt. Auch, weil es mir damals so schien, als zögere er, noch einmal zu kandidieren.“

