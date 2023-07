Hausärzte in Nordschwaben klagen bei Treffen in Dillingen über Überlastung

Allgemeinmediziner thematisierten bei Treffen mit CSU-Politikern in Dillingen ihre drängendsten Sorgen. Welche Lösungen dabei vorgeschlagen werden.

Das Problem des Hausärztemangels war Anlass für ein Treffen von nordschwäbischen Allgemeinmedizinern und CSU-Politikern in Dillingen. Dabei thematisierten die Hausärzte Dr. Wolfgang Fink ( Wittislingen), Dr. Claudia Völkl und Sebastian Völkl (beide Nördlingen) sowie Medizinstudentin Julia Völkl (Nördlingen) ihre derzeitigen Sorgen. Gesprächspartner waren die CSU-Bundestagsabgeordneten Stephan Pilsinger und Ulrich Lange sowie Manuel Knoll, Landtagskandidat der Christsozialen.

Die Praxen der Hausärzte werden gegenwärtig quasi von Patienten und Patientinnen überrollt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Arbeit der Fachärzte müsse mangels Verfügbarkeit von Fachärzten in immer größerem Umfang in den Hausarztpraxen gemacht werden. Die Kosten seien inflationsbedingt angestiegen, ohne dass steigende Honorare dies auffangen. Und die Zukunftsaussichten seien angesichts der Verschuldung der Krankenkassen alles andere als rosig, zudem fehlt der Nachwuchs laut Mitteilung "an allen Ecken und Enden". Die Hausärzte forderten deshalb konkrete Antworten auf die Frage, wie sich denn Abgeordneter Stephan Pilsinger, der für die CSU im Gesundheitsausschuss des Bundestags sitzt, sich eine Lösung für die Zukunft vorstellt.

Die Erhöhung der Kassenbeiträge sei keine Option mehr

Pilsinger nannte zunächst die Notwendigkeit von mehr Studienplätzen und die Möglichkeit für Studenten, bereits während des Studiums mit der Hausarztmedizin konfrontiert zu werden. Er bedauerte die Verschiebung des Masterplans 2020, der genau dies vorgesehen hatte. Seiner Meinung nach wird auch das Kassendefizit in den nächsten Jahren nicht weniger werden, sodass die jetzt aktuell geplante Erhöhung der Kassenbeiträge in Zukunft keine Option mehr sei. Die Beiträge könnten schließlich nicht endlos steigen. Um die Kosten zu senken, befürwortete er eine Steuerung der Patienten beispielsweise im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung. Ein Patient, der sich freiwillig bereit erklärt, im Krankheitsfall zuerst den Hausarzt aufzusuchen, sollte Pilsingers Vorstellungen zufolge finanziell belohnt werden. Auf diese Weise werde das System effizienter und Unnötiges vermieden. Er sei auch für eine grundsätzliche Prüfung der Leistungsinhalte im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung sowie der Regeln der Beitragsgestaltung.

Für einen Ausgleich der Inflationsrate bei den Niedergelassenen

Ausdrücklich setzte sich Pilsinger für einen Ausgleich der Inflationsrate bei den Niedergelassenen ein. Diese müsste auch die Steigerung der Gehälter bei den medizinischen Fachangestellten beinhalten. Die Krankenhausärzte hatten in den Tarifverhandlungen kürzlich 8,8 Prozent mehr Gehalt ausgehandelt. Ein weiterer Punkt sei die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ): Es gehe nicht darum, den Medizinern ein hohes Einkommen zu sichern, es gehe um eine Abbildung der modernen Medizin in der Honorarlandschaft, worauf die Niedergelassenen ein Recht hätten.

In Übereinstimmung mit Ulrich Lange sicherte Pilsinger den Hausärzten zu, dass die selbstständige und freiberufliche ambulante ärztliche Tätigkeit seine volle Unterstützung habe. Der Bundestagsabgeordnete und Arzt, der weiterhin in einer Günzburger Hausarztpraxis angestellt ist und Sprechstunden dort ableistet, sprach sich für einen finanziellen Anreiz für die Niederlassung von Allgemeinmedizinern und für die Tätigkeit im ländlichen Raum aus. (AZ,bv)

