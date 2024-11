Medizinischer Notfall: Frau verursacht in Laugna einen Unfall

Eine 61-Jährige ist am Dienstagmittag durch ihre unsichere Fahrweise im Bereich „Am Schmittenberg“ in Laugna aufgefallen. Sie kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn und befuhr teilweise den Grünstreifen, bis sie letztendlich an einer Betonsäule zum Stehen kam. Die Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber nach Augsburg verbracht.

2000 Euro Sachschaden

Am Fahrzeug entstand durch die Kollision mit der Betonsäule ein wirtschaftlicher Totalschaden mit einer geschätzten Schadenshöhe von 2000 Euro. Bislang wird davon ausgegangen, dass die Fahrfehler durch eine medizinische Ursache zustande kamen. Ermittlungen haben weiterhin ergeben, dass die Dame nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. (AZ)