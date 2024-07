15-Jähriger attackiert Polizeibeamte in Lauingen

Am Mittwoch ist es in Lauingen zu mehreren Attacken eines 15-Jährigen gekommen. Eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt. Gegen 20.10 Uhr wurde die Polizei in der Werner-von-Siemens-Straße gerufen. Vor einem Schnell-Restaurant war der 15-Jährige auf einen 18-Jährigen losgegangen. Der offensichtlich stark alkoholisierte Jugendliche legte sich anschließend vor einem Verbrauchermarkt schlafen.

Die jungen Männer waren stark alkoholisiert

Da er nicht ansprechbar war, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Während der Behandlung ging er auf einen Rettungssanitäter los. Die Beamten mussten den Jugendlichen fixieren. Hierbei leistete dieser Widerstand. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier leistete er erneut Widerstand und trat einer Polizeibeamtin ins Gesicht.

Die Polizistin erlitt leichte Verletzungen. Gegen den 15-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 15-Jährigen nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. (AZ)