473 Lauinger Berufsschüler setzen Segel

Unter dem Motto "Auf zu neuen Ufern" verlassen Absolventinnen und Absolventen die Berufsschule und feiern den Start einer vielversprechenden Zukunft.

Mit großer Freude feierte die Staatliche Berufsschule Lauingen ihre Abschlussfeier unter dem Motto "Setzt die Segel - auf zu neuen Ufern". Die Veranstaltung markierte den Abschluss eines bedeutenden Kapitels im Leben der Schülerinnen und Schüler. Zahlreiche Absolventen wurden ausgezeichnet, 22 davon mit der Traumnote 1,0.

Insgesamt freuen sich 473 Schüler aus 19 Ausbildungsberufen über den erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung. Zehn Absolventen haben zusätzlich die Fachhochschulreife über die Berufsschule+ erworben. Auch 44 Schülerinnen mit Mittlerem Bildungsabschluss entlässt die Lauinger Bildungseinrichtung in diesem Sommer ins berufliche Leben. Zwölf Schülerinnen und Schüler haben die Berufsfachschule für Technische Assistenten für Informatik abgeschlossen.

Die ‚Small Band‘ der benachbarten Donau-Realschule unter Leitung von Ingrid Menzel eröffnete die Abschlussfeier mit dem „Raiders March“ aus den Indiana-Jones-Filmen. „Mit Ihrer Ausbildung sind Sie bestens gerüstet für ein erfolgreiches Arbeitsleben. Also setzen Sie die Segel und machen Sie sich voller Tatendrang und Mut auf zu neuen Ufern!“ so die Stellvertretende Schulleiterin Anja Behnke.

140.000 Arbeitskräfte fehlen langfristig

Landrat Markus Müller gratulierte in seinem Grußwort den jungen Erwachsenen zu ihren hervorragenden Leistungen. „Der Landkreis und unsere Unternehmen brauchen Menschen wie Sie!“, so Müller. „Sie haben gezeigt, dass Sie auf dem Weg zu Ihrem Abschluss die Herausforderungen gemeistert haben“, lobte er die ehemaligen Auszubildenden und würdigte somit die erbrachten Leistungen.

Die Bürgermeisterin und Förderkreisvorsitzende der Berufsschule Lauingen, Katja Müller, nahm Bezug auf das vielfältige Engagement der Berufsschule und erklärte: „Es kommt auf das Engagement der Lehrerinnen an, damit Fachkräfte heranwachsen, auf die man sich verlassen kann." Die Bildungspolitische Regionalvertretung der HWK Schwaben, Anette Göllner, bemerkt, dass die Anteile an Frauen im Handwerk in den letzten zehn Jahren gestiegen sind und Sie betont, dass hier auch die Betriebe gefragt sind, wenn dieser Anteil auch zukünftig weiter steigen soll. Der stellv. Leiter des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung der IHK Schwaben, Christian Fischer, beantwortete die Frage, wie sich der Fachkräftemangel auf die Industriebetriebe in der Region auswirkt. Langfristig fehlen 140.000 Arbeitskräfte.

Gemeinsam gelingt das private und berufliche Leben besser

Schulleiter Peter Hoffmann zeigte in seiner Laudatio anschaulich die sieben Wege der Effektivität auf. Von der Abhängigkeit über die Unabhängigkeit zur Zusammenarbeit (Interdependenz). Gemeinsam gelingt das private und berufliche Leben besser. Der Mitarbeiter in der Schulleitung der BSL, Rainer Müller, nahm die Ehrung der Staatspreisträger und der Jahrgangsbesten vor. Den ehemaligen Auszubildenden gab er mit auf den Weg „Seien Sie bereit für Neues, bleiben Sie nicht stehen, bilden Sie sich weiter! Aber heute ist erst einmal ein Tag zum Feiern. Genießen Sie den Moment!“

Die Schülerinnen und Schüler sind nun bereit, ihre berufliche Reise anzutreten und neue Erfahrungen zu machen. Die Veranstaltung endete mit einem offenen Ausklang und guten Gesprächen der circa 200 geladenen Gäste, bei dem die Absolventinnen und Absolventen mit stolzen Eltern, Lehrkräften und Freunden auf ihre Erfolge anstießen.