6000 Euro Schaden nach Unfall in Lauingen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Freitagnachmittag in Lauingen gekommen. Gegen 16 Uhr fuhr ein 52-jähriger Autofahrer aus einem Stichweg in den Oberen Birkackerweg aus. Er kollidierte mit dem VW einer vorfahrtsberechtigen 50-Jährigen, die im Oberen Birkackerweg aus Richtung Wittislinger Straße unterwegs war. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 6.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis