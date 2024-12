Ab in die Kälte: Das Donauschwimmen in Lauingen findet wieder statt

Bald ist es wieder so weit: Der DLRG-Kreisverband Dillingen lädt zum 46. Donauschwimmen bei Nacht ein. Los geht es am Samstag, 14. Dezember, um 17.30 Uhr. Das traditionsreiche Event lockt alljährlich zahlreiche Zuschauer und mutige Schwimmerinnen an die Ufer der Donau in Lauingen – und verspricht auch in diesem Jahr ein besonderes Erlebnis.

Das Donauschwimmen in Lauingen ist eine besondere Tradition

Wenn die Dunkelheit über Lauingen hereinbricht, verwandelt sich die Donau in eine faszinierende Bühne. Zahlreiche Schwimmer und Schwimmerinnen wagen den Sprung ins etwa fünf Grad kalte Wasser und legen mit Fackeln und kreativ beleuchteten Dekorationen die eineinhalb Kilometer lange Strecke von der Brenzmündung bis zur Lauinger Donaubrücke zurück. „Das Donauschwimmen bei Nacht ist eine ganz besondere Tradition, die Mitglieder von vielen Wasserrettungsorganisationen, Tauchsportvereinen, der Politik, der Bundeswehr in Dillingen sowie den U-Boot-Fahrern aus Eckernförde zusammenbringt und für tolle Momente sorgt“, erklärt Christian Mack, Vorsitzender des DLRG-Kreisverbands Dillingen.

Für die passende musikalische Umrahmung sorgt laut Pressemitteilung die Schalmeiengruppe Hüttagoischd’r aus Syrgenstein, die mit schwungvollen Klängen für eine mitreißende Atmosphäre sorgt. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz: Die Mitglieder der DLRG bieten Glühwein, Kinderpunsch und Feuerwurst an, während das Jugend-Einsatz-Team mit frisch gebackenen Waffeln aufwartet. (AZ)