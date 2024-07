ADAC-Fahrradturnier für Mittelschulen fördert Verkehrssicherheit

Zweifelsohne zählen Radfahrer im Straßenverkehr mit zu den schwächsten Teilnehmern. Daher ist es besonders wichtig, die Verkehrsregeln zu beherrschen und in Gefahrensituationen schnell und richtig reagieren zu können. Dies übten die fünften beziehungsweise sechsten Klassen der Mittelschulen aus Lauingen, Dillingen, Höchstädt und Bissingen in den vergangenen Schulwochen im Rahmen des ADAC-Fahrradturniers.

Dabei müssen die Mädchen und Buben in einem Parcours mit acht Aufgaben Geschick und Sicherheit auf dem Fahrrad beweisen. So müssen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise im Slalom oder auf einem Spurbrett fahren sowie mit einer Kette in der Hand einen Kreis fahren und sicher durch eine Gasse aus Holzklötzchen kommen. Nach einigen Trainingseinheiten hält schließlich jede Schule ein Turnier ab und kürt dabei ihre Schulsieger.

Für die Schulsieger gibt es Urkunden

Zur Siegerehrung der Mittelschule Lauingen kam schließlich Alexander Jall. Der Vorsitzende des Kreisverbandes der Raiffeisenbanken Volksbanken Dillingen überreichte zunächst die Urkunden an die drei Schulsieger Helal Aquili, Jannik Braun und Kenan Cengel. Anschließend durften sich Schulamtsdirektorin Beate Bschorr–Staimer und Elisabeth Sturm, Fachberaterin für Verkehr und Sicherheit des Schulamtsbezirkes Dillingen, sowie Rektorin Josefa Strehle und Konrektor Manual Hönicke über einen Scheck in Höhe von 800 Euro für die vier teilnehmenden Mittelschulen freuen. Diese großzügige Spende nutzen die Schulen unter anderem zur Instandhaltung der Materialien zur Durchführung des Turniers, damit die Jugendlichen sicher üben können.