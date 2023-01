Als Eismassen die Lauinger Donaubrücke und sechs Mühlen zerstörten

Plus Lauingen erlebte vor 200 Jahren einen extremen Winter. Am 29. Januar 1823 wurde eine 80 Zentimeter dicke Eisdecke gegen die Donaubrücke gedrückt.

Zum zweihundertsten Mal jährt sich dieser Tage ein extremes Wetterereignis, das Lauingen einen katastrophalen Schaden zufügte und die Südansicht der Stadt merklich veränderte.