Auch Berthold vom TV Lauingen ist jetzt ein Ironman

Christian Berthold und Daniela Unger vom TV Lauingen starteten bei der Ironman-Europan Championship in Frankfurt. Für Berthold war es sein erster Langdistanz-Triathlon, den er mit Bravour meisterte. Nach 3800 Meter Schwimmen in 1:14 Stunden, fuhr er die 177 Kilometer lange Radstrecke in 5:05 Stunden und benötigte für den Marathon 3:25 Stunden. Nach einer Gesamtzeit von unter zehn Stunden wurde er zum ersten Mal auf der Ziellinie mit den Worten: „You are an Ironman!“ erwartet. Auch für Daniela Unger bedeutete dieser Satz wieder große Emotionen. Sie erzielte nach 1:07 Stunden Schwimmen, 5:32 Stunden Radeln und 3:40 Stunden beim Marathon mit rund zehneinhalb Stunden eine neue persönliche Bestzeit auf der Langdistanz. Und sicherte sich in ihrer Altersklasse den Titel einer europäischen Langdistanz-Vizemeisterin auf der Langdistanz. Viele Zuschauer an der Strecke feuerten die Athleten an. Die beiden TVler wurden zudem von ihren Familien und Freunden unterstützt.

Unger darf nach Hawaii

„Ich bin total geflashed, denn so eine Endzeit hatte ich mir immer schon mal gewünscht“, stellt Daniela Unger erfreut fest, zumal die Wetterverhältnisse schwierig waren. Vor dem Marathon lag sie auf Platz drei mit zwölf Minuten Rückstand auf die Athletin vor ihr. Die holte sie auf und zog kurz vor dem Ziel noch vorbei. Für Christian Berthold war es besonders motivierend, ein Teilstück des Marathons mit dem Gewinner des Profifeldes, Kristian Blummenfelt, der auch bei Olympia am Start war, zu laufen. Daniela Unger darf sich außerdem doppelt freuen: Sie stand mit ihrem Platz zwei nicht nur zum ersten Mal auf dem Podium bei einer Langdistanz, sondern konnte sich dank ihrer Leistung auch einen Qualiplatz für die Ironman-WM auf Hawaii 2025 ergattern. Unger: „Auch ein Platz für die WM 2024 in Nizza wäre möglich gewesen. Die Radstrecke ist dort aber so bergig, dass das für mich hier nicht trainierbar ist. Das Startrecht für Hawaii ist phänomenal!“ (dz)