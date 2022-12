Auto in der Lauinger Altstadt fängt Feuer

Ein Van, der in der Albertusstraße steht, gerät in Brand. Die Feuerwehr kann schlimmeres verhindern.

Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in die Albertusstraße nach Lauingen gerufen. Dort hatte ein geparkter Van im Innenraum Feuer gefangen. Der Fahrzeugbrand konnte von der Feuerwehr Lauingen vor Erreichen des Vollbrands gelöscht werden. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Sachschaden am Wagen beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 10.000 Euro. Der Autobus musste abgeschleppt werden. (AZ)