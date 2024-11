Auto kracht in Lauingen gegen Straßenlaterne

In der Wittislinger Straße in Lauingen ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall. Ein Auto kam von der Straße ab und krachte gegen eine Straßenlaterne. Die 39-jährige Fahrerin war in Richtung Birkacker Höfe unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam sie laut Polizeiangaben von der Fahrbahn ab. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Aufgrund Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung wurde gegen die 39-Jährige ein Verwarnungsgeld verhängt. (AZ)

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßenlaterne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis