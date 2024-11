Autofahrer hat Softair-Pistole dabei – und bekommt nun Ärger

Bei einer Verkehrskontrolle in Lauingen hat die Polizei eine Softair-Pistole sichergestellt. Laut Bericht der Polizeiinspektion Dillingen kontrollierte eine Streife in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr in der Schabringer Straße einen 18-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei konnten die Beamten feststellen, dass der 18-Jährige in seinem Handschuhfach eine Softair-Pistole, welche einer echten Pistole zum Verwechseln ähnlich sieht, mitführte. Die Pistole wurde daraufhin sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Führens einer Anscheinswaffe nach dem Waffengesetz erstattet. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld sowie die Einziehung der bereits sichergestellten Softair Pistole. (AZ)

