Betrunkener Autofahrer gefährdet in Lauingen Radler

Ein Mann hatte sich in Lauingen unter Alkoholeinfluss ans Steuer seines Autos gesetzt. Fahrradfahrer kann Zusammenstoß gerade noch verhindern.

Ein 49-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr die Dillinger Straße in Lauingen, um anschließend nach rechts in die Werner-von-Siemens-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei einen 35-jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Lauingen fuhr.

Der Autofahrer hat mehr als 0,8 Promille

Obwohl der Radfahrer durch eine starke Bremsung den Unfall knapp verhindern konnte, fuhr der 49-Jährige jedoch unbeeindruckt weiter. Bei der anschließenden Kontrolle wies der Pkw-Fahrer laut Polizei einen Alkoholwert von mehr als 0,8 Promille auf, weshalb er sich Blut nehmen lassen musste. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (AZ)