Lauingen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

In Lauingen ist es bereits am vergangenen Freitag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 14 und 19.30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer auf einem Kundenparkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße den Kofferraumdeckel eines geparkten grünen Seat Ibiza. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Der Schaden am Seat beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Sachbeschädigung in Blindheim

In Blindheim ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bisher unbekannte Täter beschädigten mutwillig in der Schloßstraße die Reifen eines Anhängers der Marke Humbauer. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Nummer 09071/560. (AZ)