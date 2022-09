Brandlegung in Lauingen: Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte haben in Lauingen bei einem Kindergarten gezündelt. Wer hat etwas beobachtet?

Zwischen 2. September, 15 Uhr, und 5. September, 8 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter mutwillig das Fliegengitter eines Fensters eines Kindergartens in der Brüderstraße in Lauingen. Zudem zündeten die Unbekannten vor einer Mülltonne Papierschnipsel an und versuchten, mit einer brennenden Papiertüte ein Feuer in einem Altpapiercontainer zu entfachen.

Waren es Jugendliche in Lauingen?

Das Feuer breitete sich glücklicherweise nicht aus. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge dürfte es sich bei den Vandalen um Jugendliche handeln, vermutet die Polizei. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

