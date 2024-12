Bürger können sich beim Königsgarten einbringen

Bei einer Informationsveranstaltung für interessierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lauingen zum Thema Königsgarten wurde Ende November über eine Verschönerung des Parks gesprochen. Neben einer Betrachtung der Entstehungsgeschichte vor 200 Jahren als Würdigung der Leistungen des damaligen Königs Maximilian von Bayern, wurden zwei Planungsentwürfe für eine Neugestaltung vorgestellt. Der erste Plan lehnt sich an das historische Vorbild mit einem durch Bäume dargestellten Königsmonogramm M I an. Der zweite Plan ist moderner gestaltet, es soll mit vielen Bäumen ein Schattengarten entstehen, hier findet sich das Monogramm am Boden durch aufgestellte Stelen wieder.

Der eigentliche Zweck der Veranstaltung war, das Interesse für das Projekt zu wecken und Interessierte zum Einbringen ergänzender Vorschläge anzuregen, heißt es in einer Pressemitteilung. Hierfür wurde ein vorbereiteter Fragebogen ausgereicht, auf dem auch Raum für frei formulierte Gedanken ist. Wer die Veranstaltung nicht besuchen konnte, aber Interesse an einer Bürgerbeteiligung hat, kann den Fragebogen über die Homepage (Rathaus Veraltung/Auf einen Blick/Aktuelles) der Stadt Lauingen bekommen. Bis zum Jahresende werden die Bögen gesammelt und dann ausgewertet. Ausgefüllte Bogen können im Hauptgeschäft der Bäckerei Lenzer abgegeben werden oder per Email an info@lebenswertes-lauingen.de gesendet werden. Der Link zum Fragebogen: www.lauingen.de/de/rathaus-verwaltung/auf-einen-blick/aktuelles. (AZ)