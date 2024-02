Lauingen

vor 31 Min.

Debatte um "Lauinger Mohren": Bürgermeisterin beklagt Hass

Plus Ein Foto im Netz löst eine Diskussion über Blackfacing und Tradition aus. Nun ist auch die Polizei involviert. Die Initiative Schwarzer Menschen meldet sich zu Wort.

Von Jonathan Mayer

Ein einziges Foto auf Facebook hat in Lauingen eine erbitterte Debatte darüber ausgelöst, was im Fasching in Ordnung ist und was nicht. Das Bild, geteilt von Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU), zeigte die "Lauinger Mohren", eine Gruppe, die beim Faschingsumzug mit selbst genähten schwarz-gelben Kostümen und schwarzer Farbe im Gesicht dabei war. Anlass zur Kritik gab die schwarze Farbe. Blackfacing ist das Schlagwort. Und die Kritik war so heftig, dass nun die Polizei informiert ist.

"Es ist irgendwann immer schlimmer geworden", sagt Katja Müller. Deshalb habe sie ihren Beitrag, in dem sie sich über die Teilnahme der Gruppe gefreut hat, irgendwann gelöscht. Emotional getroffen habe sie der Hass, der ihr entgegengeschlagen sei, nicht. Aber es habe genervt. Während sie von vielen Lauingerinnen und Lauingern Zuspruch erhalten habe, hätten viele Auswärtige, aus Köln, Hamburg und anderen Städten, sie teils massiv beleidigt. Einer habe ihr geschrieben, sie solle besser nie nach Köln kommen. Sie habe schon öfter Kritik und Hass von einzelnen abbekommen, aber nicht in dieser Masse, sagt Müller. Insgesamt vier Kommentare habe sie an die Polizei weitergeleitet. Dort würden die Nachrichten ausgewertet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen