Lauingen

vor 35 Min.

Der SPD-Chef im Landkreis Dillingen tritt ab

SPD-Unterbezirksvorsitzender Dietmar Bulling weiß selbst gar nicht mehr genau, wie lange er die Sozialdemokraten im Landkreis Dillingen geführt hat. Am Samstag gibt der Lauinger, der heute den 72. Geburtstag feiert, sein Amt ab.

Plus Politik Unterbezirksvorsitzender Dietmar Bulling hat grandiose Wahlsiege der Genossen erlebt, aber auch krachende Niederlagen. Der Lauinger erklärt, warum er jetzt die Reißleine zieht.

Von Berthold Veh

Dietmar Bulling weiß es selbst gar nicht genau, wie lange er SPD-Vorsitzender im Landkreis Dillingen ist. „Es liegt irgendwo zwischen 25 und 30 Jahren“, sagt der Lauinger, der am heutigen Freitag seinen 72. Geburtstag feiert. Für die Genossen im Landkreis steht am Samstag eine Zäsur an. Bei der Versammlung des Unterbezirks, wie der Kreisverband bei der SPD heißt, wird Bulling sein Amt abgeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen