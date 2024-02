Die Blasmusik im Landkreis Dillingen braucht mehr Führungskräfte

Viele Kapellen im Bezirk 17 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes stehen ohne musikalischen Leiter da. Beim Frauenanteil ist die Dillinger Region spitze.

Der Musikbezirk 17 Dillingen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) und dessen Mitgliedsvereine können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Es gibt allerdings auch Probleme und Herausforderungen, wie auf der Generalversammlung des Musikbezirks deutlich wurde. Bezirksvorsitzender Josef Werner Schneider begrüßte dazu im Probenheim der Stadtkapelle Lauingen zahlreiche Mitglieder und Gäste, nachdem jeweils ein Bläser- und Holzensemble des gastgebenden Vereins die Versammlung musikalisch eröffnet hatte.

Die Berichte des Bezirksvorsitzenden, der Bezirksdirigentin Ingrid Philipp und von Bezirksjugendleiterin Daniela Arnold warfen einen Blick auf die laut Pressemitteilung erfolgreiche Arbeit des Verbands. Die begann unter anderem mit dem Gemeinschaftschor und Festakt anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Musikbezirks – welches gemeinschaftlich mit den Musikern der Mitgliedsvereine gefeiert wurde. Durch Nachwirkungen der Corona-Pandemie verzeichnete die Jungmusikerlehrgangswoche in Violau die bisher geringste Teilnehmerzahl, dennoch konnten durch die ergänzenden Prüfungstermine insgesamt 91 Bläserprüfungen absolviert werden. Ein voller Erfolg war die diesjährige Projektphase des Bezirksorchesters mit dem Abschlusskonzert im Rahmen der Dillinger Kulturtage. Mit 55 Musikern aus 14 Kapellen konnte unter der Leitung von Elmar Vögel ein nachhaltiger Eindruck beim Publikum hinterlassen werden. Dieses Jahr ist ein kleineres Projekt geplant: So soll das Abschlusskonzert der Jungmusikerlehrgangswoche mitgestaltet werden. Gerne können sich noch Musiker zu diesem gemeinschaftlichen Musizieren melden. Als weitere Fortbildungsangebote sind mehrere Instrumentalworkshops geplant. Gestartet wird mit dem Tubaworkshop mit Herbert Hornig im März.

Der ASM-Bezirk dankt dem Dillinger Kreistag für den Zuschuss

Schneider dankte dem Kultur- und Sportausschuss des Kreistages für seinen großzügigen finanziellen Zuschuss an den Bezirk sowie die Förderungen der Musikvereine bei Noten, Trachten, Instrumente und Probenräume. Landrat Markus Müller sagte, dass dies gut angelegtes Geld sei und bedankte sich bei allen Verantwortlichen für ihr Ehrenamt und die Arbeit, die es erfordert, dass jede Veranstaltung wie selbstverständlich mit Musik umrahmt werden könne.

Dass es einen Mangel an Instrumentalausbildern gibt und dafür Lösungen gesucht werden müssen, hatte sich schon auf der vergangenen Funktionärstagung gezeigt. Doch auch Dirigenten und Dozenten melden sich auf Anfragen nicht genügend, wie bei Wortmeldungen deutlich wurde. Franz Josef Pschierrer – Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes – konnte die Anwesenden in seiner Ansprache dazu nicht beruhigen. Zwar werden viele Dirigentinnen und Dirigenten im ASM ausgebildet. Doch leider gehen einige davon nicht den weiteren Schritt und übernehmen ein Blasorchester. Der ASM fördere mit seinem 1,3 Millionen Euro starkem Haushalt junge Musiker mit zahlreichen Projekten, Kursen und Workshops. Auch der weibliche Anteil bei den Musikern, Vorsitzenden und Dirigenten sei heutzutage ausgewogen. Der Dillinger Musikbezirk sei beim Frauenanteil sogar Spitze im Verband. Trotzdem stehen viele Kapellen ohne musikalischen Leiter da.

Auch beim Ehrenamt gibt es Probleme, alle Posten in den Vorständen zu besetzen. Dies zeigte sich sogar beim Musikbezirk selbst, da in dieser Versammlung Wahlen stattfanden und sich bis kurz davor keine Kandidaten für frei werdende Posten fanden. Durch flammende Plädoyers erfahrener Bezirksvorstandsmitglieder fanden sich dann während der Versammlung drei neue Beisitzer. Alle Anwesenden waren sich einig, dass es eine der Kernaufgaben sein wird, engagierte Blasmusiker zu motivieren, Verantwortung in den Vereinen und Verbänden zu übernehmen.

Lesen Sie dazu auch

Bezirksdirigentin Ingrid Philipp erhält diamantene Anstecknadel

Als leuchtendes Beispiel wurde Bezirksdirigentin Ingrid Philipp genannt, die für ihre 30-jährige Tätigkeit im Bezirksvorstand mit der diamantenen Anstecknadel am weißblauen Band geehrt wurde.

Bei der Generalversammlung des ASM-Musikbezirks 17 wurde der Vorstand neu gewählt. Bezirksvorsitzender Josef Werner Schneider (Zweiter von rechts) erhielt erneut das Vertrauen. Foto: Markus Knötzinger

Die Generalversammlung wählte den Bezirksvorstand sowie die Delegierten zur Delegiertenversammlung des ASM. Neu gewählt beziehungsweise in ihren Ämtern bestätigt wurden Bezirksvorsitzender Josef Werner Schneider, Bezirksschatzmeister Armin Dauser, Bezirksschriftführer Uwe Kaipf, Bezirksdirigentin Ingrid Philipp, stellvertretende Bezirksdirigentin Simone Feldengut, Bezirkstambourmajorin Viktoria Bicok, Bezirksjugendleiterin Daniela Arnold, stellvertretende Bezirksjugendleiterin Sylvia Deil, die Beisitzer Sibylle Schäfer, Dietmar Burkhard und Thomas Eisenbart, sowie Medienbeauftragter Markus Knötzinger. Anette Paulus, Rebecca Walter, Simon Hörbrand und Thomas Eyring schieden aus eigenem Wunsch aus dem Bezirksvorstand aus. Für die zwei stellvertretenden Bezirksvorsitzenden fanden sich keine Kandidaten. Als Kassenprüfer wurden Iris Schmidt und Albert Bäuerle und als Delegierte Kathrin Krell, Markus Grandel, Roland Grandel, Uwe Kaipf und Markus Knötzinger bestätigt. (AZ)