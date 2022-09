Die Lauinger Feuerwehr gibt es bald zum Sammeln

Plus Zum Feuerwehr-Aktionstag haben sich die Freiwilligen der Feuerwehr Lauingen einiges einfallen lassen: vom Einkaufen in Atemschutz bis Stickeralbum.

Normalerweise sind es Fußballstars wie Manuel Neuer oder Serge Gnabry, deren Bilder in Panini-Sticker-Alben verewigt werden. Auf so manchem Schulhof richten sich regelrechte Tauschbörsen ein. Wer hat ein Bild von Neuer übrig? Wer braucht noch Ronaldo? Doch weil normal auch ein bisschen langweilig ist, haben sich die Feuerwehrmänner und -frauen aus Lauingen eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. Sie bringen ihr eigenes Stickeralbum heraus. Zu sammeln gibt es keine Fußballer, sondern echte Helden und Heldinnen des Alltags: nämlich die Feuerwehrkräfte selbst.