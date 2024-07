Diese Familie will mit einem neuen Supermarkt in Lauingen Kunden locken

Ein Döner für einen Cent. Bei Aktionen wie dieser ist es kein Wunder, wenn die Leute Schlange stehen. Und so war es dann auch, als der Kale-Supermarkt in Lauingen zum ersten Mal seine Türen öffnete. „Da war‘s richtig voll“, erzählt Murat Kalemci knapp einen Monat später. 800 Döner hätten sie verkauft. Und es wäre mehr drin gewesen, wenn nicht das Fleisch ausgegangen wäre. Die Aktion war also ein Erfolg. Und auch einen Monat danach ist der Chef zufrieden damit, wie der Laden läuft. Ein Laden, bei dem die ganze Familie mit anpackt.

Jonathan Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Supermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis