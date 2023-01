Landkreis Dillingen: Kettensäge vergessen und Bargeld entwendet

In Lauingen hat ein Mann seine Motorsäge im Wald liegen lassen. Einem anderen Mann wurde Bargeld gestohlen.

Ein Mann aus Lauingen hat am Freitag, den 27. Januar, seine Kettensäge im Lauinger Spitalwald vergessen. Als er kurz darauf zurückkehrte, musste er laut Polizei feststellen, dass die Säge bereits mitgenommen wurde. Der Finder meldete den Fund jedoch nicht.

Die Kettensäge ist von der Marke Stiehl, ihr Wert wird mit ca. 1300 Euro beziffert. Der Mann war für Holzarbeiten im Wald und vergaß die Säge an einem Waldweg auf der Gemarkung Bockwörth. Das Waldstück befindet sich am südlichen Stadtrand von Lauingen gegenüber der Stelle, wo die Brenz in die Donau mündet.

Einem 19-Jährigen wird Geld im Fitnessstudio entwendet

In Dillingen sind einem 19-Jährigen während eines Aufenthalts in einem Fitnesscenter ein größerer Bargeldbetrag aus seinem Geldbeutel entnommen worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag laut Polizei in einem Fitness-Studio in der Johannes-Scheiffele-Straße.

Der Geldbeutel befand sich am zwischen 17 und 19 Uhr im Spind des Mannes. Der Sportler hatte seinen Schrank allerdings nicht verschlossen. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Nummer 09071/560. (AZ)