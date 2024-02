Lauingen/Dillingen

Machetenangriff in Lauingen: Vater und Sohn vor Gericht verurteilt

Plus Ein Streit am Lauinger Marktplatz eskaliert, ein Mann will eingreifen – dann zückt sein Kontrahent eine Machete. Nun hat das Amtsgericht Dillingen zwei Männer verurteilt.

Von Jonathan Mayer

Was in jener Nacht im September 2022 am Marktplatz in Lauingen passiert ist, hätte ganz anders enden können. Ein Mann, damals werdender Arzt, hätte Finger oder sogar die ganze Hand verlieren können. Oder noch schlimmeres. Doch er kam – äußerlich – mit einer Narbe am Unterarm davon. Wenn der Lauinger heute an den Marktplatz kommt, müsse er immer wieder an jene Nacht denken, als er mit einer Machete angegriffen wurde, erzählt er vor Gericht. Und er stelle sich immer wieder die Frage: Was, wenn er wieder einen Streit schlichten, dazwischengehen will – und er dann wieder unvermittelt angegriffen wird?

Der heute 34-Jährige ist der erste Zeuge an diesem Tag und Nebenkläger im Prozess gegen seinen Angreifer, der sich vor dem Dillinger Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten muss. Er sei in jener Nacht mit zwei Freunden am Marktplatz gewesen. Sie hätten gesehen, wie sich ein Bekannter lautstark mit zwei Männern streite und er sei dazwischen gegangen. Dann, so erzählt es der 34-Jährige, habe der Angeklagte eine Machete gezogen und zugeschlagen. Den Schmerz habe er gleich gespürt. Dass er am Unterarm stark blutete, habe er hingegen erst später bemerkt. Die Wunde wurde mit fünf Stichen genäht, eine Narbe hat der Mann bis heute. Auf Aufforderung von Richterin Gabriele Held zeigt er diese auch Staatsanwalt Robert Birkner und dem Verteidiger des Angeklagten, Roland Aigner.

