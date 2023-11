Doppelhaushälfte brennt in Lauingen

Die Feuerwehr ist im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Am Freitagabend ist in der Lauinger Frühlingsstraße aus bislang unbekannten Gründen eine Doppelhaushälfte in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Bewohnerinneen und Bewohner des Doppelhauses befinden sich nicht in den Wohnungen, wie die Polizei mitteilt. Gegen 20.50 Uhr ist der Brand laut den Einsatzkräften noch nicht unter Kontrolle. (AZ)