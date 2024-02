Wie ein Drogen-Experiment das Leben von Uli Süß radikal verändert hat

Mit Anfang 20 probiert Uli Süß eine Droge aus. Er wird ohnmächtig, übergibt sich. Tage später wird er gefunden. Schülern des Albertus-Gymnasiums erzählte er davon.

Uli Süß zeigt einige Fotos von sich: Wie er als junger Student geschickt aus Jux auf Verkehrsschilder klettert, wie er sportlich topfit schwer bepackt mit Bohrmaschine und Zelt in die Kreuzhöhle „einfährt“, wie er mit Kommilitonen – sie sind die Kanalrohrgruppe - im Oktober 2015 die Höhle erforscht und dort in der Finsternis biwakiert. Die Elftklässler des Albertus-Gymnasiums in Lauingen sehen einen sportlichen lebensbejahenden jungen Menschen auf den Bildern. Dann merkt man Uli Süß an, wie er zögert, zunächst nochmals ein faszinierendes Bild von der Höhle an die Wand wirft und dann doch nach erneutem Zaudern eine Aufnahme von sich zeigt, wie er allein im Koma auf der Intensivstation liegt. Was war passiert?

Uli Süß fünf Wochen nach dem "Unfall" mit seinem Vater. Foto: Sammlung Süß

Kurze Zeit nach der abenteuerlichen Tour in die Kreuzhöhle als begeisterter Höhlenforscher wollte Süß, der heute im Rollstuhl sitzt, körperliche Grenzerfahrungen machen. Dazu orderte er im Darknet ein sehr starkes in seiner Zusammensetzung verändertes Schmerzmittel. Als er allein in seinem WG-Zimmer war, nahm er die teuflische Substanz. Er kann sich nur daran erinnern, dass ihm sehr übel wurde. Dann fiel er in Ohnmacht, er musste sich übergeben. In diesem Zustand saß er zweieinhalb Tage, bis ein Mitbewohner ihn fand. Sein Gehirn wurde in diesen langen Stunden zu wenig mit Sauerstoff versorgt. Er erlitt starke neurologische Schäden.

Uli Süß kämpfte sich zurück ins Leben

24 Tage wurde der ehemalige AGL-Schüler in Darmstadt künstlich beatmet, dann kam er ins Therapiezentrum nach Nordschwaben, seiner Heimat. Er musste alles neu lernen, essen konnte er lange nicht. Stattdessen wurde er über eine Sonde künstlich ernährt. Anfangs blieb er blind.

Seine Eltern waren immer da, erzählt er den Schülerinnen und Schülern. Sie taten alles, um Süß einen Weg zurück ins Leben zu ermöglichen. Und er fasste neuen Lebensmut. Er wollte wieder vieles können. Er kämpfte und kämpfte sich zurück ins Leben. Heute sagt er selbst: „Das ist mein zweites Leben.“

Mit geschienten Beinen kann er stehen. Foto: Sammlung Süß

Sechs Jahre lang lebte er im Alten- und Pflegeheim – und das mit Anfang zwanzig. Süß schildert, wie er dort anfing, wieder Horn zu spielen, wie die alten Mitbewohner sich über die Musik freuten. Für ihn war es eine gute Erfahrung, dass er die letzte Lebenszeit seiner Oma gemeinsam im Heim erleben durfte. Bei dieser zärtlichen Schilderung wendet er sich an die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer im Klassenzimmer: „Besucht eure Großeltern, wenn ihr noch welche habt: Sie hegen viele Schätze in sich. Nehmt euch für sie Zeit! Ihr werdet Gewinn daraus ziehen.“

Lesen Sie dazu auch

"Versucht mal, drei Wochen ganz ohne Alkohol auszukommen"

Ein Lächeln zaubert Kater Franz (als Foto) den Anwesenden ins Gesicht. Der verspielte Kater gab Uli Halt. Voller Liebe erzählt er von ihm. Dieser Kater, einige Therapeuten, Freunde und vor allem seine Familie halfen Süß, neue Kraft zu tanken und einen starken Lebensmut zu entwickeln.

Uli fängt an, mit professioneller Unterstützung zu klettern, er traut sich auf den Rücken von Pferden, er sucht die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, er arbeitet jetzt in der Telefonseelsorge und leise wünscht er sich, eines Tages wieder gehen zu können. Am Ende zeigt er nochmals ein faszinierendes Foto einer Höhle, die er und sein Bruder Thommy gemeinsam mit Lampen erleuchten.

Die Schülerinnen und Schüler sind still. Was sie gesehen und vernommen haben, müssen sie erst verarbeiten. Zögerlich kommen Fragen nach der Unheil bringenden Substanz, nach dem Warum, nach seinen Zielen. Uli Süß antwortet bedacht. Man merkt ihm die Anstrengung an. Und dann appelliert er an die jungen Leute: „Versucht mal drei Wochen ganz ohne Alkohol auszukommen. Das tut unglaublich gut. Ich lerne immer mehr, das Leben nüchtern zu genießen.“