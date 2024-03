E-Scooter ohne Kennzeichen in Lauingen

Ein 23-Jähriger ist ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

In der Bahnhofstraße hielt die Polizei in der Lauinger Bahnhofstraße einen jungen Mann an, der mit seinem E-Scooter unterwegs war, aber da gab es ein kleines Problem: Sein Roller war nicht versichert, und das ist auf öffentlichen Straßen ein Muss. Um legal zu fahren, hätte der 23-Jährige ein spezielles Versicherungskennzeichen am Roller befestigen müssen, aber das fehlte. Jetzt muss sich der Fahrer darauf einstellen, dass wegen des Fehlens dieser Versicherung gegen ihn ermittelt wird. (AZ)