Lauingen

17:58 Uhr

Ein Bild im Lauinger Rathaus erinnert jetzt an Eduard Jäger

Johannes Pippert hat ein Gemälde, das Eduard Jäger zeigt und früher in den Hotels Kannenkeller und Drei Mohren hing, der Stadt Lauingen geschenkt. Bürgermeisterin Katja Müller nahm es dankend entgegen.

Plus Der frühere Kannenkeller-Chef Johannes Pippert hat das Gemälde von Albert Langenmayr senior der Stadt geschenkt. So machte Jäger Lauingen zu einer Konzert-Adresse.

Von Berthold Veh

Wenn ältere Lauinger und Lauingerinnen den Namen Eduard Jäger hören, dann geht ihnen das Herz auf. Mit seinem schwarzen Umhang auf dem Fahrrad war diese Persönlichkeit, die ein wenig an Don Camillo und Wasserdoktor Sebastian Kneipp erinnerte, in der Albertus-Magnus-Stadt allgemein bekannt. In Lauingen ist dem einstigen Musiker und Lehrer eine Straße gewidmet – der Eduard-Jäger-Weg. Und die "Blaue Stunde" im Lauinger Rathausfestsaal, bei der seit Jahrzehnten großartige Künstler auftreten, geht auf die Initiative des Pädagogen und Menschenfreunds zurück.

Jetzt können sich auch Besucher und Besucherinnen im Lauinger Rathaus an Eduard Jäger erinnern. Denn dort hängt jetzt im ersten Stock ein Gemälde des Malers Albert Langenmayr senior, der Eduard Jäger am Cello sitzend porträtiert hat. Der frühere Chef des Hotel-Restaurants Kannenkeller Johannes Pippert hat das Bild der Stadt geschenkt. "Es hing zuerst 20 Jahre im Hotel Drei Mohren, und danach 30 Jahre im Kannenkeller", sagt der 76-Jährige, der mit Eduard Jäger viele schöne Erinnerungen verbindet. "Wenn Gäste künftig Konzerte im Rathausfestsaal besuchen, müssen sie immer an diesem Bild vorbei", sagt Pippert.

