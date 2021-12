Ein Lauinger Urgestein ist gestorben

Plus Helmut Kränzle ist nach schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Elektromeister hat drei Geschäftshäuser gebaut und war 36 Jahre im Stadtrat.

Helmut Kränzle wollte nie verreisen. Ohne seinen Schimmelturm konnte er nicht sein. „Er war einfach ein Urlauinger“, sagt Ehefrau Annemarie. Für die Anliegen seiner Geburtsstadt habe er sich deshalb von jeher eingesetzt, der Elektromeister war in der Donaustadt verwurzelt. Im Alter von 75 Jahren ist Helmut Kränzle am vergangenen Montag nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie gestorben. Er hinterlässt seine Frau Annemarie, 48 Jahre waren sie verheiratet, zwei Kinder und fünf Enkel.