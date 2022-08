Eine abgeholzte Fläche in Lauingen wird zum Pilotprojekt für Europa

1,9 Hektar wurden an der Donau bei Lauingen abgeholzt. Jetzt soll renaturiert werden. Der Netzbetreiber will das Projekt EU-weit ausbauen.

Bei der Pflege und dem Unterhalt von Hochspannungstrassen setzt die LEW Verteilnetz künftig auf ein ökologisches Trassenmanagement. Damit sollen Eingriffe in die Natur minimiert werden und wertvolle Habitate entstehen. Für Stromtrassen an Flüssen plant der Netzbetreiber ein Projekt, das aus Mitteln der EU finanziert werden soll. Die erste Musterstrecke wird an einer Trasse entlang der Donau in Lauingen realisiert.

Trassen unter Hochspannungsleitungen müssen fortlaufend gepflegt werden, damit die sichere Stromübertragung gewährleistet ist. „ECM-Danube“ ist der Name eines Projekts, das entlang der Donau die Flächen unter solchen Trassen ökologisch aufwerten will. Dort sollen in Zukunft Schlüsselhabitate im Schutzgebiet des Auwalds entstehen. Das teilt die LEW in einer Pressemitteilung mit. Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher, dass man sich dabei an den FFH-Managementplänen orientieren und so auf die Gegebenheiten vor Ort achten werde.

Anfang des Jahres wurde die Fläche an der Donau in Lauingen abgeholzt

Dieser Haufen Holz blieb nach der Abholzung im März übrig. Foto: Engelbert Kigele (Archivbild)

Die Fläche, um die es in Lauingen geht, war bereits im März Grund zur Aufregung. Auf einem Gebiet von rund 1,9 Hektar wurden sämtliche Pflanzen unterhalb der Hochspannungsleitung am Helmeringer Weg entfernt. Grünen-Stadtrat Engelbert Kigele äußerte Kritik: "In der heutigen Zeit so etwas zu machen, finde ich unmöglich", sagte der Lauinger. Und: "So was soll halt nicht wieder passieren." Die LEW kündigte damals bereits an, dass die Fläche für ein Pilotprojekt dienen soll.

Das Unternehmen verspricht sich vom Projekt, dass die biologische Vielfalt in den Auwäldern verbessert wird. Projektpartner ist das Aueninstitut Neuburg, bei dem die wissenschaftliche Begleitung liegt. Das Projekt ist länderübergreifend angelegt. Nicht nur Flussabschnitte in Deutschland, sondern auch in Österreich, in Ungarn und in Rumänien sollen einbezogen werden. Insgesamt sind rund 20 Standorte geplant. Das Konzept sieht vor, 100 Hektar Fläche unter 55 Kilometern Hochspannungsleitungen zu renaturieren. Neben der Trasse in Lauingen könnten im Netzgebiet der LVN laut Pressemitteilung weitere Flächen in Leipheim, Gundelfingen, Rain, Aichach, Gersthofen und Augsburg profitieren. Die Musterstrecke wird von der Stadt Lauingen unterstützt.

Geplant ist ein spezifisches Habitat für bedrohte Arten

„Um die ökologischen Veränderungen durch die Renaturierung und damit den Erfolg der Maßnahmen beurteilen zu können, ist ein fünfjähriges Monitoring-Programm vorgesehen. Für die nachhaltige Ausrichtung unserer Stadt ist das ein weiterer wichtiger Baustein“, so Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) in der Pressemitteilung. "Beispielhaft kann man eine Fläche verändern, indem man einen nährstoffarmen, trockenen Standort schafft. Diese Standorte werden in Auwäldern auch Brennen genannt. Passt man den Unterhalt dieser Fläche an, kann man ein sehr spezifisches Habitat für bedrohte Arten schaffen, das gleichzeitig auch einen anderen Unterhalt möglich macht", so der LVN-Sprecher auf Nachfrage. Dies solle aber nicht der einzige Ansatz sein: Auch ein flächiger Aufwuchs könne auf Teilflächen realisiert werden.

Mit dem Projekt will die LVN laut Mitteilung die Situation in den Auwäldern verbessern. Doch warum werden etwa in Lauingen Pflanzen abgeholzt, nur um sie dann zu ersetzen? Laut LVN war die Abholzung nötig, weil die Pflanzen sonst in die Stromleitung gewachsen wären. Um künftige Rodungen zu verhindern, werden jetzt andere Pflanzen genutzt.

Das Projekt geht als sogenanntes LIFE-Natur-Projekt jetzt in die Antragsphase; eine Entscheidung der EU über die Förderung fällt voraussichtlich im Frühjahr 2023. Auch ein digitales Management der Flächen ist geplant. Damit werde ein gezieltes Eingreifen und der Unterhalt der Flächen langfristig vereinfacht. (AZ/mayjo)