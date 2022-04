Feuer im Rohbau und kaputte Überwachungskamera

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen für zwei Vorfälle in Lauingen

In der Nacht auf Dienstag hielten sich in einem Rohbau an der Adalbert-Stifter-Straße in Lauingen mehrere unberechtigte Personen auf. Diese hinterließen neben Küchenbesteck auch Gartenmöbel, die zuvor von einer Terrasse in der Johann-Röhm-Straße entwendet wurden. Außerdem wurde in dem Rohbau ein Feuer entzündet, bei dem es jedoch zu keinem nennenswerten Schaden kam.

Überwachungskamera beschädigt

Im gleichen Zeitraum wurde auch von drei bislang unbekannten Personen der Hinterhof eines Hotels in der Bahnhofstraße betreten. Während des Aufenthalts wurde eine Überwachungskamera die den Hinterhof aufnahm, zerstört und unbrauchbar gemacht. Dabei entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

