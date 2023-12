Lauingen

Für einen Lauinger Dichter reist ein italienischer Forscher mehr als 1300 Kilometer

Plus Stefano Dentice di Accadia Ammone beschäftigt sich eigentlich mit Werken von Homer. Doch jetzt will er eine Entdeckung in einem Gedicht von Heinz Piontek gemacht haben.

Von Jonathan Mayer

Wegen zweier Männer ist Stefano Dentice di Accadia Ammone den weiten Weg aus Neapel nach Lauingen gekommen. Da wäre der Dichter und Autor Heinz Piontek, der acht Jahre in Lauingen und sechs in Dillingen gelebt hat und dem in der Herzogstadt ein Museum gewidmet ist. Und da wäre Anton Hirner, studierter Betriebswirtschaftler, der sich dem Leben und Wirken von Piontek verschrieben und besagtes Museum mit aufgebaut hat. Und dieses Museum dürfte eine wichtige Rolle spielen in den Forschungen, die Dr. Stefano Dentice di Accadia Ammone anstellt.

Der Italiener ist Dolmetscher und promovierter Alt-Philologe, also Sprachwissenschaftler. Sein Studieninteresse gilt eigentlich der klassischen griechischen Literatur: Homers Odyssee oder die Ilias. "Ich bin eigentlich kein Germanist", sagt er bei seinem Besuch im Museum in Lauingen. Doch er sei auf etwas gestoßen: Bei einer Untersuchung der Figur Aeneas - der trojanische Prinz und Stammvater der Römer - in der Dichtung des vergangenen Jahrhunderts habe der italienische Forscher den deutschen Dichter entdeckt. "Ich wollte herausfinden, wie einige Dichter aus verschiedenen Sprachräumen den vergilianischen Helden behandelten und neu schufen", sagt er. Über einen italienischen Dichter kam er auf Piontek. Der nimmt in seinem Gedicht "Die Verstreuten" indirekt Bezug auf Aeneas' Geschichte, als er Eindrücke der Flucht aus Oberschlesien ins Gedicht einbaut. Aus seinem Besuch in Lauingen erhofft sich der Wissenschaftler tiefere Einblicke in Pionteks Arbeitsweise.

