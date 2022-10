Garagenschloss zugeklebt: In Lauingen wird ein Auto beschädigt

Ein Unbekannter hat in Lauingen ein Auto zerkratzt. Zuvor war das Garagenschloss mit Sekundenkleber zugeklebt worden.

Das Schloss zu einer Garage am Wittelsbacher Platz in Lauingen ist in der Nacht auf Mittwoch mit Sekundenkleber zugeklebt worden. Ein Mann musste deshalb sein Auto vor der Garage parken.

Den Schaden gibt die Polizei mit 2500 Euro an

Im Tatzeitraum von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwochmorgen wurde daraufhin der BMW zerkratzt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 2500 Euro an. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

